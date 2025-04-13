北港朝天宮遶境警民700人次維安　警召集21贊炮場簽「約制書」

▲北港警分局邀集登陸申請各炮場、陣頭負責人進行宣導及約制。（圖／北港警分局提供）



記者游瓊華／雲林報導

北港朝天宮乙巳年農曆3月19、20日遶境活登場，雲林縣消防局及北港警分局希望遶境祈福期間各處贊炮台有全面性的防範策略。昨（12）日邀集登陸申請各炮場、陣頭負責人進行宣導及約制，以維護公共安全秩序，共同為這場年度盛事進行周密規劃。

北港分局指出，北港犁炮是國內三大炮之一，也是遶境活動的重頭戲。今年申請設置贊炮場共有21處，在神轎經過時會準備大量鞭炮燃放。鑑於之前曾經發生炮場火災意外，雲林縣消防局及相關單位特別邀炮場負責人共同防範爆竹煙火傷害、火災等公安意外發生，希望能達到約制效果。

此外，為防範陣頭鬥毆發生，北港分局特別與地方各宮廟管理人員、民間團體及地方人士溝通與意見交流，並簽訂「約制書」，希望各宮廟陣頭保持理性歡慶媽祖聖誕，改善民眾對陣頭遶境負面觀感。

北港分局表示，此次活動預計將派出警、民力700人次，於活動開始時引導遶境隊伍進行與指揮交通秩序，並分區部署緊急應變小組，以備活動期間遇有打群架或其他衝突事件時能立即壓制、蒐證、依法送辦，防止活動期間內一切違法事件發生。

▲北港警分局邀集登陸申請各炮場、陣頭負責人進行宣導及約制。（圖／北港警分局提供）