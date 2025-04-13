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快訊／斗六工廠兄弟檔抽雨水疑沼氣中毒！搶救無效雙亡

▲▼ 斗六一間食品廠發生工安意外 。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲斗六一間食品廠發生工安意外，兄弟檔進行抽雨水工作疑因中毒受困，送醫搶救仍不治。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華、黃資真／雲林報導

雲林縣斗六市一間食品工廠今(13日)下午發生一起工安意外，44歲、40歲黃姓兄弟檔進行抽雨水工作，疑似沼氣中毒受困，雲林消防局獲報立即派員趕赴救援，惟2人救出時皆無生命跡象，分別送往斗六台大醫院、成大醫院搶救後，稍早仍先後宣告不治，詳細肇事原因還有待釐清。

初步了解，兄弟檔為食品廠外包商，2人今天下午到廠區進行抽雨水工作，卻疑似因中毒掉落雨水集中池內。

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