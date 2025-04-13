快訊／斗六工廠兄弟檔抽雨水疑沼氣中毒！搶救無效雙亡

北港朝天宮乙巳年農曆3月19、20日遶境活登場，雲林縣消防局及北港警分局希望遶境祈福期間各處贊炮台有全面性的防範策略。昨（12）日邀集登陸申請各炮場、陣頭負責人進行宣導及約制，以維護公共安全秩序，共同為這場年度盛事進行周密規劃。