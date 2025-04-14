他好奇「為何會想抖內直播主？」　網曝關鍵原因：本質都一樣

▲原PO想知道，為什麼有些人會抖內直播主？（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人都會抖內直播主，或者會買周邊商品、去見面會，近日就有網友好奇，拿錢支持啦啦隊、AV女優的人，在想什麼？他不太理解這樣的現象。貼文曝光後，掀起討論，網友紛紛回應，「人家至少有互動還碰得到，你追妹高機率錢等於丟水溝」、「爽啊，比被詐騙好」。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「花錢供奉啦啦隊跟AV女優在想啥」為標題發文表示，有些人會拿錢出來支持啦啦隊，或是花錢參加女優見面會，再不然就是抖內直播主，但他實在不明白為何會有這種現象？同時也想知道會花錢支持的人在想什麼呢？

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貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「都是花錢開心，不分高低」、「花錢買快樂啊，你買包、買遊戲、買車子都是一樣」、「就是一種花錢買快樂而已」、「錢變成他喜歡的樣子，怎麼了」、「你沒著迷過，等你著迷就知道」、「他們的精神支柱吧」、「沒花你的錢，管人家」。

其中也有網友認為，就是因為喜歡、欣賞、是粉絲，才會願意花錢支持，「台女追韓星一樣的道理」、「就是追星啊，花錢追星不就那樣」、「你怎麼不問問那些追星的，本質都一樣」、「就追星族」、「不就跟買CD、看演唱會一樣？粉絲經濟」、「啦啦隊在台灣=韓國偶像」。