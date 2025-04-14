第1次捐血驚呆「扛走7贈品」！過來人中腳踏車苦笑：騎不回家

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者林東良攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

最近有網友去捐血，結果被贈品嚇到，「有一公斤米一包、一罐藍莓果醬、一袋八入關廟麵、一盒面膜、一入巧克力條、保冷袋」，還有很多隨身包面紙，「現在每次捐血獎品都這麼澎湃哦？」貼文引發熱論，「目前拿到最好的，1000元超商禮品卡」、「認識捐血抽到腳踏車的。」

有網友在PTT的Gossiping板問卦「捐血獎品這樣算好嗎？」說他第一次捐血，對贈品沒什麼概念，可是真的被贈品嚇到了，有一包一公斤的米、一罐藍莓果醬、一袋八入的關廟麵、一盒面膜、一入巧克力條、保冷袋，還有很多選舉那種隨身包面紙。想起家中長輩說，以前都只有牛奶、餅乾或筆記本，他不禁好奇「現在每次捐血獎品都這麼澎湃哦？」

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貼文引發討論，不少人紛紛留言，「有些地方捐血是完全沒獎品，只有餅乾牛奶+集點」、「應該是有獅子會贊助」、「看過捐500cc，送直立電風扇咧」、「一般正常真的只有餅乾」、「有一堆贈品的，大多是有團體搞的捐血活動。」

還有網友分享看過或拿過什麼贈品，「台南上個禮拜還有送活龍蝦的」、「去年還前年有一場白沙屯媽辦的，一人送一條羊毛被。以前景氣還不錯時，老家的獅子會每次辦捐血活動，都是十幾輛變速腳踏車當獎品給人家抽的」、「我捐過最好的是500c.c 二張吃到飽餐券+二張電影票，價值二千多塊」、「看過發牛排的」、「我抽中過腳踏車，抽完500cc當下真的騎不回家。」