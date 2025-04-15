凱特王妃罹癌康復後祕密出訪　「放下手機」1招找回內心安定

▲凱特王妃與童軍們見面。（翻攝Kensington Palace）

圖文／鏡週刊

英國凱特王妃（Kate Middleton）完成癌症化療後，今年已逐步回歸履行王室公務。上個月她祕密前往英國湖區（Lake District），與一群童軍會面，共度「沒有手機的時光」，並分享她對大自然的熱愛，從中獲得內心安定。

英國肯辛頓宮今（15日）發布一段新影片，凱特王妃上月祕密到訪湖區，與英國新任童軍總司令德韋恩菲爾茲（Dwayne Fields）一同在湖畔散步，她從2020年起擔任英國童軍協會的共同主席，此行特別強調大自然對身心健康的深遠影響。

▲凱特王妃與德韋恩菲爾茲再湖區一同散步。（翻攝Kensington Palace）

▲凱特王妃與童軍們交流。（翻攝Kensington Palace）

凱特王妃說道：「也許不是每個人都與自然有相同的關係，但正因如此，對我而言，大自然成為一個平衡心靈、找回內在平靜與重新連結的意義所在，在這個喧囂忙碌的世界中，顯得格外重要。」菲爾茲則強調，讓年輕人有機會親近自然非常重要，「他們可以在這裡挑戰自己、學習領導力、建立友誼，並創造終生難忘的回憶。」

之後，凱特加入了一群年齡介於10至15歲的童軍，協助他們閱讀地圖以取得「自然觀察員徽章」。她表示，「童軍運動最棒的一點，就是它一直保有那些根基，儘管現在的世界變化很大，但它仍然與許多年輕人產生共鳴，對他們的人生帶來巨大的影響。」

▲凱特王妃與童軍們共度沒有螢幕干擾的時光。（翻攝Kensington Palace）

▲菲爾茲大讚凱特王妃親切有魅力。（翻攝Kensington Palace）

回憶與王妃的會面，菲爾茲說「在這個日益複雜的世界裡，數位科技確實有其存在的價值，但我們在山林間度過的那幾個沒有螢幕干擾的時光，真的像是魔法一樣美好。我們往往在戶外展現出最好的自己，我希望能有更多年輕人親身體驗這樣的戶外探險。」並大讚凱特王妃「親切、有魅力，擅長與所有年齡層的人溝通」，認為她能啟發年輕人說出自己的故事。



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