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貴婦奈奈的「機智逃亡生活」直擊　撿別人不要的來用

本刊去年3月直擊，貴婦奈奈逛完平價超市，轉往類似台灣的廉價百元商品店找東西。

▲本刊去年3月直擊，貴婦奈奈逛完平價超市，轉往類似台灣的廉價百元商品店找東西。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

貴婦奈奈向本刊說，她當時和黃博健到了加拿大後，2人沒有存款也沒有信用資料，很難找到房子承租，後來她們透過加國慈善機構介紹一處新移民住家，以每月加幣1,400元（約新台幣3萬元）低價分租到約20坪的地下室，加工隔成2個小房間，就連家具都是撿別人不要的桌椅及櫃子充數，暫時安頓生活。

疫情期間，她們的生活變得更慘，沒錢也沒工作，加上生活在恐懼中，且被通緝，宛如全民公敵，有時只能到住家附近領取善心人士提供的免費食物或生活用品，就連暖氣都捨不得開，這也是他們當初為何沒向派駐加國的台灣警調人員說明案情的原因。

本刊去年3月曾遠赴加拿大東部，直擊消失多年後的貴婦奈奈，她離台後的身影首度曝光。

▲本刊去年3月曾遠赴加拿大東部，直擊消失多年後的貴婦奈奈，她離台後的身影首度曝光。

貴婦奈奈還向本刊說，診所的事情都是黃博健上了飛機才告訴她，她從沒找過任何人投資診所或揪團儲值醫美療程，也沒有賣過任何診所產品或療程，她只是分享男友完成夢想開了診所，僅此而已。

她還提到，黃博健在登機前還突然接到黑幫討債電話，後來台灣新聞報導，黑幫派人在美國機場堵她們，嚇得她們先躲在友人位於紐約的住家3天，之後才一路開車入關加拿大，隨後也被加國官方嚴密盤查，因查無鉅款也沒有洗錢證據，加國警方允許她們入境，並准許合法居留至今。

對於逃亡國外後彷彿人間蒸發，貴婦奈奈向記者表示，她和黃博健都未投資期貨，而是有心人刻意放消息，多年來他們遭受黑白兩道恐嚇及通緝，可說每天都提心吊膽，逃亡的過程無比艱辛，與目前生活的慘狀，更是旁人無法體會。

貴婦奈奈逃亡加拿大後，在當地慈善團體協助下，分租20坪的地下室居住。

▲貴婦奈奈逃亡加拿大後，在當地慈善團體協助下，分租20坪的地下室居住。

貴婦奈奈還說，三餐都到超市買特價食物回家煮，超商當天有什麼特價品，他們就吃什麼，沒得挑。他們沒有多餘的預算開暖氣或買厚棉被，晚上都穿大衣圍巾帽子睡覺，每晚都覺得好冷，常常一覺醒來手腳沒知覺，很怕凍到恢復不來要截肢，為了省水電，常常連衣服都不洗或洗了也不能烘乾。

貴婦奈奈透露在加國生活相當簡樸，並非如外界所說捲款潛逃，家電、洗衣機也是便宜的二手貨。

▲貴婦奈奈透露在加國生活相當簡樸，並非如外界所說捲款潛逃，家電、洗衣機也是便宜的二手貨。

此外，由於加國剪髮動輒200元加幣（約新台幣4,800元）起跳，為了省錢，這幾年來全家都靠她從網路學到的技巧來剪染頭髮。她還透露，當初走得匆忙，除了冬天衣服帶不夠，連夏天衣服也沒帶，她們透過慈善機構四處打工，幸運的是有個工作單位有送短袖制服，讓他們有夏季衣服可穿。

貴婦奈奈也說，她曾做過選舉小幫手，例如發傳單或充人場、陪候選人拜票，連停車場指揮人員、馬路清潔工等等她都做過，黃博健也開過Uber計程車，後來有了工作簽證，憑藉原本的專業，2人一起申請加入新創公司的培訓團隊。至於上述說法是否屬實？有部分受害者懷疑行蹤不明的黃博健已脫產是否為真？且2人是否一起回台投案也尚未明朗，都有待檢調進一步查明。


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