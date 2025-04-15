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貴婦奈奈與黃博健關係生變　3個字曝現況

貴婦奈奈（右）與黃博健（左）已和平分手，但仍如家人互相扶持。（翻攝貴婦奈奈臉書）

▲貴婦奈奈（右）與黃博健（左）已和平分手，但仍如家人互相扶持。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

遭控吸金10億元潛逃加拿大的網紅始祖貴婦奈奈，將主動返國投案！本刊掌握，本名蘇陳端的貴婦奈奈近日寫信向檢調高層喊冤，強調未參與前男友黃博健經營的醫美診所，與倒閉風波無關，並表示將在下月初回台投案，願意接受台灣司法調查，信中也提到她最大的心願，就是回台照顧年事已高的父母，這或許才是她逃亡7年突然決定回台投案的關鍵。

她在信中以「前男友」描述與黃博健的關係，顯示2人已分手，本刊調查，雖然貴婦奈奈與黃博健已分手，但2人仍形同家人彼此扶持，並未因感情生變而影響交情，貴婦奈奈認為黃博健家族的診所事業與她無關，她也從未插手經營或揪團前去消費，為了照顧年邁雙親及洗刷這些年來的冤屈，毅然決定返台說明清楚。

貴婦奈奈（右）與黃博健（左）遭通緝至2044年，是否一同主動返台歸案，備受矚目。（翻攝貴婦奈奈臉書）

▲貴婦奈奈（右）與黃博健（左）遭通緝至2044年，是否一同主動返台歸案，備受矚目。

本刊調查，貴婦奈奈的前男友黃博健2011年開設「杏立博全醫美診所」，由黃的父親黃立雄掛名負責人，隨著業務及營業額擴張，傳出黃家以醫美診所很好賺為由對外吸金，金額甚至高達10億元，沒想到2018年診所卻無預警倒閉，黃家人驚傳捲款潛逃，從此人間蒸發，隔年遭北檢以詐欺罪列為通緝逃犯，追訴時效長達25年，投資客及消費者聞訊組成自救會，四處陳情，指控貴婦奈奈和黃博健吸金詐騙。

黃博健的醫師父親黃立雄掛名擔任杏立博全診所負責人，去年5月返台投案後，遭檢方以50萬元交保。

▲黃博健的醫師父親黃立雄掛名擔任杏立博全診所負責人，去年5月返台投案後，遭檢方以50萬元交保。

黃博健的母親黃林麗真跟著丈夫一起返台投案，訊後獲檢方請回。

▲黃博健的母親黃林麗真跟著丈夫一起返台投案，訊後獲檢方請回。

面對種種指控，貴婦奈奈在信中表示，2018年11月30日，她在無任何限制出境、指控或起訴的情況下離台，當時只是短暫出國，與前男友黃博健的家人會合，暫避針對他們家族的恐嚇威脅。她說，在飛機上時，媒體在有心人士刻意誤導的情況下，即以「捲款潛逃」、「吸金十億」等詞報導，劇本早已被幕後黑手寫好，她絕無涉及詐騙或外傳的吸金10億元捲款潛逃。

她並說從未參與杏立博全診所的經營與財務管理，與黃博健的金錢往來也清楚分明，她身為公眾人物，深知一言一行都會被放大檢視，從未有過任何違法或違反倫理的行為，她在離台4天後，有人誤信媒體報導對他們提告，當時她跟黃博健家人的帳戶已被凍結，生活困頓，沒有電話也沒有網路對外聯繫，並不知情也無法回應，一個月後便因傳喚未到而遭北檢通緝。

杏立博全醫美診所14年前風光開幕，後來傳出吸金10億元且無預警倒閉，檢調仍在追查幕後黑手。（翻攝杏立博全官網）

▲杏立博全醫美診所14年前風光開幕，後來傳出吸金10億元且無預警倒閉，檢調仍在追查幕後黑手。

貴婦奈奈說，沒想到這一別竟7年之久，出國時她連短袖衣物都沒帶，當時因為回程機票日期安排在10天後，還以為去去就回台。這些年滯留海外期間，不是她不願意回去，而是不能回去，因為當台灣發出通緝理由是詐欺及洗錢的指控後，她們就得在當地配合加拿大官方的司法調查。

當她們從美國入境加拿大時，海關人員仔細地搜查她們身體、行李、電子產品等等，輪流反覆問訊20多個小時，初步確認她們未如媒體所報導那樣，便由警官送她們離開，之後她們也準時出席加拿大多次聽證會，提供各項證據證明並未涉及捲款洗錢或詐欺等其他不法行為，最終獲得合法工作簽證與法律支持才能在加拿大穩住生活，一步一步籌備返台所需的官司問題。

貴婦奈奈說，初期她們被安置在慈善機構安排的庇護住所，在異地重建生活過程極為艱辛，為了能回台說明，多年來她們持續蒐證與存錢，始終不曾放棄。此外，離開台灣這些年，許多人在網路上對她進行各種人格抹黑，身處異地的她，只能忍辱沉默，但這些她無法在第一時間辯駁，若能面對司法，她也會一併釐清。


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