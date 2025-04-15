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貴婦奈奈遭黑白兩道追殺　網紅始祖淪亡命之徒

杏立博全醫美診所14年前風光開幕，後來傳出吸金10億元且無預警倒閉，檢調仍在追查幕後黑手。（翻攝杏立博全官網）

▲杏立博全醫美診所14年前風光開幕，後來傳出吸金10億元且無預警倒閉，檢調仍在追查幕後黑手。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

貴婦奈奈堪稱台灣網紅始祖，當初在網路上靠著心情寫作及分享美好事物紅遍天，她與擔任醫生的黃博健交往曾被傳為佳話，雖然貴婦奈奈在信中訴說委屈，但整起診所吸金詐騙案仍存在諸多疑點，有待她到案後一一釐清，例如她強調沒有參與診所經營，卻在臉書分享男友開診所的訊息。

早期以無名小站部落格發跡的貴婦奈奈，10多年前分享她與小6歲男友黃博健的愛情故事而知名度大開，後來黃博健創立杏立博全醫美診所，業績扶搖直上，沒想到最後淪為通緝犯，北檢以詐欺等罪對她們發布通緝至2044年，時效長達25年，人生勝利組也一夕翻車亡命天涯。

黃博健的母親黃林麗真跟著丈夫一起返台投案，訊後獲檢方請回。

▲黃博健的母親黃林麗真跟著丈夫一起返台投案，訊後獲檢方請回。

直到她逃亡5年多後，去年3月終於在加拿大東部小城漢米爾頓市首度遭本刊直擊而曝光。本刊調查，這起吸金詐騙案被害人分成兩類，一是在檯面上組成自救會提告，多是中產階級或一般上班族購買醫美產品被倒帳，檢調估計損失金額約100萬元左右，黃博健的雙親黃立雄、黃林麗真去年5月返國歸案，黃父訊後遭檢方以50萬元交保，並戴上電子腳鐐進行監控，黃母則無保請回。

黃博健的醫師父親黃立雄掛名擔任杏立博全診所負責人，去年5月返台投案後，遭檢方以50萬元交保。

▲黃博健的醫師父親黃立雄掛名擔任杏立博全診所負責人，去年5月返台投案後，遭檢方以50萬元交保。

不過，因無逃亡之虞，黃父在5個月後即被解除電子監控，檢方後來也多次傳喚被害人，但僅有4人出庭，與黃立雄最後共以30萬元達成和解，案件仍持續偵辦中，與當初外界傳出的吸金10億元有極大落差，真相有待檢調盡速查明才能釐清。

至於第二類被害人則屬於見不得光型，由於黃博健臨出國前預留一手，在診所留下完整的內帳讓檢調查扣，辦公室電腦記載的內帳多達上千頁，全被列印出來，成疊堆放在桌上，包括診所這些年應付票據明細、股權轉讓合約及資金調度單等，內容顯示黃被高額貸款利息壓得喘不過氣，除了地下錢莊外，就連診所特定醫生與股東都以合夥投資名義，按期領取高額利息及高薪。

貴婦奈奈（右）與黃博健（左）遭通緝至2044年，是否一同主動返台歸案，備受矚目。（翻攝貴婦奈奈臉書）

▲貴婦奈奈（右）與黃博健（左）遭通緝至2044年，是否一同主動返台歸案，備受矚目。

本刊掌握，這些人幾乎都已拿回本金，因此未出面報警，而是私下透過管道繼續討債。本刊調查，黃博健的醫美診所生意很好，他為了留住醫術精湛的醫師，除了大發紅利讓對方坐領高薪，診所也疑遭會計聯合外人作假帳掏空，就在黃博健出境的前半年，因資金調度需求，透過台北市某議員助理介紹金主借錢應急，沒想到短短幾個月竟連本帶利滾到積欠上億元。

杏立博全診所吸金案被害人在網路上組成「貴婦奈奈行蹤報馬仔團」，希望藉由司法討回公道。（翻攝貴婦奈奈行蹤報馬仔團臉書）

▲杏立博全診所吸金案被害人在網路上組成「貴婦奈奈行蹤報馬仔團」，希望藉由司法討回公道。

由於黑道頻頻上門討債，想趁機奪走診所經營權抵債，黃博健一度還被押走談判，對方甚至放話威脅，將對赴加拿大愛德華王子島參加法會的黃父及黃母不利，黃急忙帶著貴婦奈奈出國，打算安頓完二老，10天後再回台處理債務，當時連回程機票都買好了，不過，黃博健與貴婦奈奈離台不久，即有新聞報導二人吸金捲款潛逃，究竟是黃博健吸金潛逃或另有藏鏡人趁機吞下黃博健家族診所，檢調都在一併釐清。


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