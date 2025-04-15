i郵箱推限時優惠！寄件最多省15元　資費40元起

記者周湘芸／台北報導

中華郵政公司即日起至7月31日，推出「i郵箱寄件 全面省10元」限時優惠活動。活動期間，民眾在i郵箱交寄國內包裹，每件可享10元折扣，免費申請成為郵寄便（EZPost）會員，則可享15元折扣，為歷年最多折扣。另外，箱到箱資費最低40元，箱到宅最低45元。

中華郵政2016年起陸續於各地郵局、車站、學校、社區建置i郵箱。中華郵政經營策略設計委員會副主任委員王婉如指出，目前EZPost會員數69萬人，近一年每月成長約8千至1萬名會員，此外，i郵箱儲格數使用率56%，每年平均成長1％，去年取寄件量543.8萬，希望未來愈來愈多。

王婉如表示，目前全國已設置超過2400座i郵箱，廣布於郵局、學校、社區等交通便利地點，服務範圍涵蓋本島及離島地區，透過線上、線下數位設備整合及普及的郵務網絡。

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她指出，為鼓勵民眾使用i郵箱寄件，推出限時優惠活動，每件可享10元折扣，箱到箱資費最低40元，箱到宅最低45元。另郵寄便（EZPost）會員寄件再折5元，單筆最高省15元。會員透過EZPost網站建立寄件資料，並依i郵箱指示操作，即可完成付款與寄件流程。

▲郵局i郵箱推出限時優惠。（圖／中華郵政提供）

中華郵政表示，目前箱到宅原價為60至70元，非會員優惠為50至60元，會員優惠為45至55元；箱到箱原價55至60元間，非會員優惠為45至50元，會員優惠為40至45元。