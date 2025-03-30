最高3000元！郵局獎學金4／1起受理申請　資格一次看

▲中華郵政宣布，2025年郵政壽險保戶子女獎學金自4月1日起至4月30日止受理申請。（圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

學生們注意！中華郵政宣布，2025年郵政壽險保戶子女獎學金自4月1日起至4月30日止受理申請，保戶可至中華郵政公司網路郵局「郵政壽險保戶子女獎學金專區」申請或洽各地郵局辦理。

中華郵政表說明，凡申請期間內有效之郵政壽險契約，或2024年4月1日起至2025年3月31日期間內滿期、理賠契約之要保人、被保險人本人或其子女，現就讀教育部認可的國內公私立國中以上學校，並有正式學籍（不含推廣部），且113學年度第一學期或112學年度第二學期，其中之一學期總平均成績為80分或甲等以上者，即可提出申請。

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各組獎學金錄取名額及金額如下：

●國中組【或7至9年級】/ 700名 / NT$ 1,000

●高中(職)組【含五專1至3年級】 / 600名 / NT$ 1,000

●大專組【含五專4至5年級】/ 1,400名 / NT$ 2,000

●研究所組【碩、博士班】/ 300名 / NT$ 3,000

中華郵政公司表示，若申請人數逾獎學金錄取名額時，將於5月底前由律師見證，以電腦隨機抽出錄取者，錄取名單公告於中華郵政公司網路郵局-郵政壽險保戶子女獎學金專區。

未錄取者將致贈精美贈品1份，以感謝保戶對郵政壽險的支持與肯定，相關活動詳情請上網查閱，或電洽中華郵政公司顧客服務專線（0800-700-365）。

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