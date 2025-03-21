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南投警銀聯手阻詐創同期新高　竹山郵局阻匯400萬最多

▲南投「警銀」協力，阻詐金額創新高。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲南投「警銀」協力，阻詐金額創新高。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

詐騙歪風盛行，南投縣警察局統計，各金融投資機構及超商配合於今年1至2月，共同成功攔阻詐騙案54件、金額達2452萬餘元，較去年同期(40件、1480萬餘元)分別成長35％(增加14件)、66％(增加972萬元)，其中單次攔阻100萬以上者更高達9件。

縣長許淑華特於19日治安會報中，公開表揚協助防制詐欺有功行員，以及本次獲評績優金融機構之「國泰世華南投分行」、「中國信託南投分行」、「玉山銀行草屯分行」等3間銀行，表達縣民對其義行付出最誠摯的感謝。

▲南投「警銀」協力，阻詐金額創新高。（圖／記者高堂堯翻攝）

縣警局指出，竹山分局在2月27日接獲中華郵政竹山後埔郵局通報疑似詐欺案件，員警到場後，發現陳姓民眾自稱涉及刑案，欲更改帳戶功能、作撥款後匯出之用，又表示有自稱「臺北地檢署檢察官」以偵查不公開為由，要求他不得將案情告知第三人而不願多談；經員警循循善誘才得知，陳姓民眾接獲假檢警電話，聲稱其涉入重大洗錢案件，將凍結其銀行帳戶及不動產，並要求至集集鎮某家銀行，謊稱欲修繕房屋先行質押借款400萬，陳姓民眾辦完借貸後至郵局更改帳戶功能欲作撥款後匯出之用，所幸郵局行員機警通報，避免發生損害，也是今年頭2月攔阻金額最高案件。

縣警察再次提醒縣民朋友，勿輕信網友所提供來路不明之投資管道，請切記「不接陌生來電」、「不點未知連結」、「不聽投資明牌」、「不怕莫名威脅」、「不給個人資料」等五不防詐原則；而金融機構行員及超商店員的關懷提問，是最暖心貼心的問候，也是保護民眾財產安全的第一道防線，臨櫃存匯款前，應多審慎為之，遇有疑問可隨時撥打「165」防詐騙諮詢專線、「110」或至派出所尋求警方協助，以維自身財產安全。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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