韓國洩密觸怒美國！員工外流「核反應爐軟體」登機　拜登列敏感國家

▲隸屬於美國能源部的愛達荷國家實驗室，其在愛達荷州設置的測試用先進核子反應爐。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓尹錫悅政府外交路線偏向親美友日，曾在2023年4月訪美期間簽署《華盛頓宣言》時與美方宣布成立核磋商小組。然而，尹錫悅去年12月緊急發戒嚴而遭彈劾停職後，美國拜登政府的能源部竟然將南韓列入「敏感國家」。如今，一份報告指出，職員試圖向南韓洩密美國核反應爐設計，甚至驚動FBI調查，是其原因之一。

根據《韓聯社》，美國能源部（DOE）監察長辦公室於當地時間17日向國會提交的報告指出，愛達荷國家實驗室（INL，隸屬能源部的國家實驗室）承包商的一名員工，試圖將核子反應爐設計軟體攜出至境外，在搭乘飛往南韓的班機時被發現，最後該名員工因此遭到解雇。

美國能源部監察長辦公室搜查該名員工的政府電子郵件和聊天紀錄，結果顯示該名員工充分了解出口管制限制，且還曾與外國政府溝通。

報告書指出，該起事件發生於2023年10月1日至2024年3月31日之間，由於核子反應爐設計軟體屬於出口管制限制資訊，有保密和安全上的疑慮，因此甚至驚動美國聯邦調查局（FBI）、美國國土安全部一起參與調查。

▲尹錫悅現2023年4月訪美時，在白宮當著拜登的面前唱起歌曲《美國派》。（圖／達志影像／美聯社）

據悉，先前3月中旬時，某媒體曝光美國能源部將南韓列入「敏感國家」（Sensitive and Other Designated Countries List）時，曾有美國智庫專家受訪時分析原因，認為可能與包括尹錫悅在內的南韓主要政治人物討論發展核武、南韓去年12月3日在未告知美方的情況下突然戒嚴、南韓政治環境不穩有關。

南韓外交部發言人辦公室昨（17）日晚間緊急發布新聞稿，澄清南韓被美國列入敏感國家的原因，並非出於外交政策路線，而是和安全保密有關，強調不會影響美韓技術合作。對此，多名政府消息人士分析，員工試圖外洩核子反應爐設計軟體資訊，恐怕只是其中一向南韓被列入敏感國家的原因之一。

南韓政府消息人士也透露，其實就連美國國務院、甚至是美國能源部對於拜登政府突然在1月初交接前將南韓列入敏感國家的消息根本就不知情，直到南韓政府主動通知詢問以前才終於得知，而美國政府內部也對拜登政府的決定十分不解。

據悉，美國能源部的決策將於4月15日生效。對此，南韓本周將派出產業通商資源部長安德根訪美，預計拜會美國能源部長賴特（Chris Wright）並進行協商。18日上午，南韓代理總統崔相穆（原副總理兼企劃財政部長）也召集外交部、產業通商資源部、科學技術情報通訊部商討相關對策。

►快訊／遭美國列「敏感國家」理由曝！ 南韓緊急澄清：非外交問題

►慘遭拜登背叛！美國將南韓列「敏感國家」 尹錫悅政府過2個月才知