　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

澤倫斯基再槓上范斯！轟「為普丁侵烏暴行開脫」：他被俄論述影響

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基2月28日與美國總統川普、副總統范斯會面。（圖／路透）

▲澤倫斯基（左一）抨擊范斯（右一）受俄羅斯論述影響，並未普丁的侵烏行為辯護。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

烏克蘭總統澤倫斯基14日在CBS新聞節目「60分鐘」中，批評美國副總統范斯（JD Vance）受俄羅斯論述影響，並在「某種程度上」為俄國總統普丁殘暴入侵烏克蘭的行為「開脫」。這是澤倫斯基自2月與范斯在白宮發生激烈交鋒以來，對范斯最嚴厲的一次公開指責。與此同時，澤倫斯基也為俄羅斯敘事在美國政界日益盛行感到遺憾。

綜合烏媒與Politico報導，澤倫斯基表示，美國部分官員已成為俄羅斯假消息的受害者，並在哪一方發動戰爭的問題上推波助瀾，甚至「扭曲現實」；「令人遺憾的是，俄羅斯的敘事正逐漸影響美國政治圈，反映出莫斯科的資訊政策對美國政界影響巨大」。他特別點名范斯，聲稱這位美國副總統是被俄國敘事影響的最佳例子，「所以他才為普丁的行動辯護」。

澤倫斯基強調，相信俄國敘事將模糊戰爭責任的歸屬。他憶起2月在白宮橢圓形辦公室的對話，表示自己當時試圖向范斯闡明烏方的基本立場，「你不能尋求中間立場。一方是侵略者，一方是受害者。俄羅斯人是侵略者，而我們是受害者。理解這點至關重要。」

然而，范斯在那次會面中似乎難以接受澤倫斯基的言論。他當時指責澤倫斯基對美國長期以來的軍援表現得不夠感激，並稱烏方質疑莫斯科是否會遵守停火協議「不尊重」。當澤倫斯基邀請范斯親自訪問烏克蘭、親眼見證俄軍所造成的破壞後果時，范斯又反指烏克蘭政府安排的是一場「宣傳之旅」，拒絕訪烏。

據悉，澤倫斯基曾在白宮口角後，幾次邀請范斯訪烏，但范斯表示他「看了新聞」，已對局勢有所掌握，而拒絕訪問邀請。報導稱，澤倫斯基此次透過美媒公開批評范斯，勢必會讓2人之間的緊張關係再度成為外界焦點。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
594 2 8110 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
瑤瑤遭暗示潛規則「換主持棒」！　大哥錄影鹹濕喊：妳胸部真的很
「請政治退出校園」！北藝大學生要求罷免攤滾出去
川普政府挨告！　5家美企控「總統越權」要求阻止關稅
與美國談判無效！南韓遭列「敏感國家」　今起生效
《不熙娣》班底電梯被侵犯！　財經大佬抓著她親伸舌頭
「台灣1物」全球獨創　西班牙正妹一聽後悔：早知道就留著

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

印尼婦人遭7m巨蟒活吞！　兒目睹媽「整顆頭卡蛇嘴」崩潰

他翻出55年前「大阪世博門票」！價格僅1／9　網嘆：物價回不去了

與美國談判無效！南韓遭拜登政府列「敏感國家」　從今天起生效

川普政府挨告！　5家美企控「總統越權」要求阻止關稅

川普一邊打貿易戰一邊看格鬥賽　17歲孫女作陪星味爆棚

澤倫斯基再槓上范斯！轟「為普丁侵烏暴行開脫」：他被俄論述影響

加入俄軍3天就被俘！　中國籍傭兵親揭真相：被騙上戰場

白俄軍官涉攻擊波蘭防衛兵　波蘭認定嚴重威脅國安「增派軍力」

美財長證實日本、南韓是下一批「談判對象」！強調盟友先發優勢

川普關稅重擊　華府智庫專家：中國重燃興趣「想加入CPTPP」

嘉義女騎士壓困車底！　自行爬出起身...隔天突身亡

#舉重 槓鈴撞牆破大洞　她看直接傻眼拿筆簽名紀念

【載具富翁】印載具紋身貼去便利商店實測大成功！

【烈焰狂燒】 #陽明山 小油坑恐怖火舌狂竄

【不要睡！】爸哄睡完準備睡覺嫩嬰卻起床了XD

【徵未來兒媳婦】爸搞笑列各種優點XD

調皮娃爬櫃子下秒傾倒！媽見物品散落一地眼神死

【婚前VS.婚後】重溫老婆婚前穿搭 老公見反差超大笑翻

#國道 白車疑未減速追尾名車　車頭全撞毀...目擊駕駛驚叫

正妹媽深情唱蔡健雅《Beautiful Love》 結尾撩頭髮太美惹！

印尼婦人遭7m巨蟒活吞！　兒目睹媽「整顆頭卡蛇嘴」崩潰

他翻出55年前「大阪世博門票」！價格僅1／9　網嘆：物價回不去了

與美國談判無效！南韓遭拜登政府列「敏感國家」　從今天起生效

川普政府挨告！　5家美企控「總統越權」要求阻止關稅

川普一邊打貿易戰一邊看格鬥賽　17歲孫女作陪星味爆棚

澤倫斯基再槓上范斯！轟「為普丁侵烏暴行開脫」：他被俄論述影響

加入俄軍3天就被俘！　中國籍傭兵親揭真相：被騙上戰場

白俄軍官涉攻擊波蘭防衛兵　波蘭認定嚴重威脅國安「增派軍力」

美財長證實日本、南韓是下一批「談判對象」！強調盟友先發優勢

川普關稅重擊　華府智庫專家：中國重燃興趣「想加入CPTPP」

快訊／台股收盤大漲344.58點　台積電漲12元至877

達美樂新推帝王蟹愛心火山披薩　每個3500元「史上最貴」

印尼婦人遭7m巨蟒活吞！　兒目睹媽「整顆頭卡蛇嘴」崩潰

瑤瑤遭暗示潛規則「換主持棒」！　大哥錄影鹹濕喊：妳胸部真的很大

華航攜手Apple合作　即起支援AirTag行李追蹤應用服務

不只換法官！鄭文燦貪污案5被告境管到期　4／15、17開庭

陶喆結婚11年自爆變了！　罕見親揭「私下2禁忌地雷」超反差

他翻出55年前「大阪世博門票」！價格僅1／9　網嘆：物價回不去了

高雄猴「坐汽車引擎蓋」趴走畫面曝　網嘆：大鬼島真是無限驚奇

本季代表作18分9籃板3助攻　勇士張鎮衙奪PLG職籃單周MVP

【婚前VS.婚後】重溫老婆婚前穿搭 老公見反差超大笑翻

國際熱門新聞

台海開戰恐怖後果！美司令警告：50萬人絕望死

赴韓旅遊注意！日本「止痛神藥」不能帶

前大使介文汲預言：川普30天後必向中國求和

美飛機墜毀6死！罹難者全是高學歷菁英

西班牙漁民捕獲6.7公尺海地巨獸！　專家驚曝是「瀕危」姥鯊

即／美教育部：凍結哈佛22.6億美元聯邦補助

川普威脅撤資90億美元　哈佛強硬拒絕

輝達宣布：在美建設16兆AI基礎設施

日本山區2個月地震1300次　專家：不尋常

輝達宣布在美投資5000億　川普曝原因

與美談判無效！南韓遭列「敏感國家」今生效

川普擬對半導體、藥品加徵關稅　商務部調查

川普暗示豁免汽車零組件關稅！美4大指數收漲　台積電ADR跌近1％

加入俄軍3天就被俘　中國傭兵：被騙上戰場

更多熱門

相關新聞

川普對等關税　對「能源產業」的影響

川普對等關税　對「能源產業」的影響

美國川普政府有可能執行的對等關税（reciprocal tariff）對美國和國際能源市場都將造成深遠影響。川普關税政策的主要目的是希望其他國家降低對美國產品的進口關稅進而縮小美國的貿易逆差、為美國政府增加收入以達到降低政府赤字並可以減税、把一些產品的生產線移到美國以增加美國的就業機會。

報稅期限再延長？　卓榮泰允討論因應

報稅期限再延長？　卓榮泰允討論因應

我外交部哀悼美國前副國務卿阿米塔吉逝世　要求駐美處慰問其家屬

我外交部哀悼美國前副國務卿阿米塔吉逝世　要求駐美處慰問其家屬

保五困難！　瑞銀估陸GDP成長只剩3.4％、野村擬收縮業務

保五困難！　瑞銀估陸GDP成長只剩3.4％、野村擬收縮業務

加州地震狂晃　大象圍圈保護小象

加州地震狂晃　大象圍圈保護小象

關鍵字：

軍武國際軍武烏克蘭俄羅斯美國北美要聞川普范斯澤倫斯基普丁俄國敘事

讀者迴響

熱門新聞

雲林男西濱逆向飆撞轎車畫面曝　倒地當場慘死

幫派收買官兵成共諜　憲兵也淪陷

快訊／8級強風來了　下波「鋒面掃台」時間曝

白種元新節目「無限期延播」

台海開戰恐怖後果！美司令警告：50萬人絕望死

惡男行車糾紛狂揍老翁！　53分鐘後國道慘死

赴韓旅遊注意！日本「止痛神藥」不能帶

富爸爸去年送子女共480萬　誤解贈與稅規定慘噴47.2萬

張兆志公開「霸凌前妻」黑粉群　點名陳沂、鍾明軒

前大使介文汲預言：川普30天後必向中國求和

北藝大學生要求罷免攤滾出去：真的很低能

貴婦奈奈將投案！　逃亡7年突寫「千字文」爆祕辛

貴婦奈奈的「機智逃亡生活」直擊　撿別人不要的來用

台中惡火母緊抱2幼女燒到碳化

家裡超窮！大學打工「每天30元吃飯」　她逆轉進台積電

更多

最夯影音

更多

嘉義女騎士壓困車底！　自行爬出起身...隔天突身亡

#舉重 槓鈴撞牆破大洞　她看直接傻眼拿筆簽名紀念

【載具富翁】印載具紋身貼去便利商店實測大成功！

【烈焰狂燒】 #陽明山 小油坑恐怖火舌狂竄

【不要睡！】爸哄睡完準備睡覺嫩嬰卻起床了XD

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面