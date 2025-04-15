澤倫斯基再槓上范斯！轟「為普丁侵烏暴行開脫」：他被俄論述影響

▲澤倫斯基（左一）抨擊范斯（右一）受俄羅斯論述影響，並未普丁的侵烏行為辯護。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

烏克蘭總統澤倫斯基14日在CBS新聞節目「60分鐘」中，批評美國副總統范斯（JD Vance）受俄羅斯論述影響，並在「某種程度上」為俄國總統普丁殘暴入侵烏克蘭的行為「開脫」。這是澤倫斯基自2月與范斯在白宮發生激烈交鋒以來，對范斯最嚴厲的一次公開指責。與此同時，澤倫斯基也為俄羅斯敘事在美國政界日益盛行感到遺憾。

綜合烏媒與Politico報導，澤倫斯基表示，美國部分官員已成為俄羅斯假消息的受害者，並在哪一方發動戰爭的問題上推波助瀾，甚至「扭曲現實」；「令人遺憾的是，俄羅斯的敘事正逐漸影響美國政治圈，反映出莫斯科的資訊政策對美國政界影響巨大」。他特別點名范斯，聲稱這位美國副總統是被俄國敘事影響的最佳例子，「所以他才為普丁的行動辯護」。

澤倫斯基強調，相信俄國敘事將模糊戰爭責任的歸屬。他憶起2月在白宮橢圓形辦公室的對話，表示自己當時試圖向范斯闡明烏方的基本立場，「你不能尋求中間立場。一方是侵略者，一方是受害者。俄羅斯人是侵略者，而我們是受害者。理解這點至關重要。」

然而，范斯在那次會面中似乎難以接受澤倫斯基的言論。他當時指責澤倫斯基對美國長期以來的軍援表現得不夠感激，並稱烏方質疑莫斯科是否會遵守停火協議「不尊重」。當澤倫斯基邀請范斯親自訪問烏克蘭、親眼見證俄軍所造成的破壞後果時，范斯又反指烏克蘭政府安排的是一場「宣傳之旅」，拒絕訪烏。

據悉，澤倫斯基曾在白宮口角後，幾次邀請范斯訪烏，但范斯表示他「看了新聞」，已對局勢有所掌握，而拒絕訪問邀請。報導稱，澤倫斯基此次透過美媒公開批評范斯，勢必會讓2人之間的緊張關係再度成為外界焦點。