大阪世博開幕第2天「進場人數剩一半」！　憂雷擊一度封閉大屋頂環

▲2025大阪世博現場下起大雨，民眾狼狽撐傘排隊進場。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

2025年大阪世博13日開幕，首日入場人數突破11萬9000人，然而開幕第2天因逢首個平日，整體入場人數僅5萬1000人，不到開幕日的一半。此外，由於14日當晚風雨較大，有打雷之虞，因此一度封鎖本屆世博的代表性建築「大屋頂環」步道，保護遊客安全。

大阪世博營運單位「日本國際博覽會協會」（簡稱萬博協會）15日宣布，世博開幕第2天的入場人次為5萬1000人，僅為開幕日11萬9000人的一半。

根據《朝日新聞》報導，如果將工作人員等相關人士1萬7000人計算在內，14日總計有6萬8000人次入場。相比開幕日的擁擠場面，平日的入場流程顯得較為順暢。

萬博協會預估，直到展期結束的10月13日前將吸引2820萬人次入場，然而如果根據184天展期計算，平均每天需要達到15萬人次才能實現目標人數。萬博協會強調，未來將增加活動並加強宣傳，吸引更多人來訪。

▲大阪世博售票情況不如預期。（圖／記者蔡玟君攝）



根據《讀賣電視台》報導，國際展覽局（BIE）與萬博協會宣布，截至4月12日共售出1170萬張預售票，未達1400萬張的目標。萬博協會原計劃售出2300萬張門票，其中1400萬張為預售票。

報導指出，大阪世博至少要售出1800萬張門票才能避免赤字，因此日本政府與大阪府政府後來決定要在世博現場販售當日票。

另一方面，2025年世界博覽會的代表性建築「大屋頂環」在開幕前才剛獲得金氏世界紀錄認證為全球最大木造建築，因此也成為大阪世博一大看點，然而「大屋頂環」步道14日晚間卻因為有落雷之虞，暫時限制民眾進入參觀。

大阪關西世博4月13日開幕，共有158個國家與地區及7個國際組織參展，展期持續至10月13日，會場位於大阪市的人工島「夢洲」。