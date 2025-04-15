北韓打造最巨先進軍艦！金正恩推「海軍現代化」　飛彈攻擊陸海目標

▲衛星影像顯示，北韓正在南浦造船廠興建規模龐大的飛彈護衛艦，金正恩去年底曾前往視察。（圖／翻攝自大韓民國統一部）

記者羅翊宬／綜合外電報導

近年來北韓（朝鮮）在其最高領導人金正恩的指示下，積極推動海軍現代化。美國一間衛星公司今年4月初拍攝到的影像顯示，北韓在首都平壤附近的南浦造船廠積極建造一艘龐大飛彈護衛艦，推測其設計上可搭載垂直發射管中的飛彈，用以攻擊陸上與海上目標，可能將成為北韓有史以來最大、最先進的軍艦。

根據韓媒《東亞日報》、美媒《CNN》，總部位於美國科羅拉多州的太空技術公司「馬薩爾科技」（Maxar Technologies）於本月6日拍攝到一張衛星影像，影像內容顯示北韓正在距首都平壤郊外60公里的南浦造船廠興建一艘規模龐大的軍艦，且從外觀來看幾乎已將近完工，只剩下內裝工程還未完成。

美國華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）旗下研究北韓的網站「跨越經緯」（Beyond Parallel）於8日透過報告書，對外公開該張衛星影像，推測北韓可能正在興建新行飛彈護衛艦（FFG），而該艘護衛艦長約140到144公尺、寬約22公尺，可能將成為北韓所擁有軍艦中，製造規模最為龐大的軍艦。

根據《自由亞洲廣播》，南韓衛星影像分析業者「SI Analytics」也於10日透過報告指出，直到去年5月底以前，該艘新型軍艦仍在基礎施工階段，豈料才經過短短不到一年的時間，軍艦的外觀幾乎已經要興建完成，顯示北韓正試圖加速推動「速度戰」，加強展開海軍現代化作業。

前美國海軍上校、夏威夷分析師舒斯特（Carl Schuster）指出，儘管幾乎所有造船商都能正確建造船體與推進系統，「但現代軍艦是一種整合挑戰，牽涉到通訊、電子系統、武器、電子與聲學感測技術整合，這並非短時間內就能輕易完成！不過該艘軍艦上未安裝感測器與武器系統，因此至少還需要一年以上的時間，才有可能進行海上試航。」

先前北韓官媒《朝中社》曾於去年底報導朝鮮勞動黨時，公開金正恩視察該艘軍艦的建造情況，影像顯示該艘軍艦可能具備現代化海軍所配備的武器，顯示北韓可以比過去更迅速且精準追蹤威脅與目標。

南韓退役海軍上將金德基（音譯）推測，莫斯科當局可能正在向北韓提供護衛艦飛彈系統的相關技術。他警告，千萬不可以低估該艘北韓新建軍艦的殺傷力，「若北韓將1月宣稱試射成功的極超音速飛彈裝載在新型護衛艦上，這將對區域安全格局造成顛覆性的影響！」

據悉，美國國防情報局2021年發布的報告指出，北韓海軍擁有400巡邏艦、70艘潛艦，儘管艦艇數量龐大，但大多數非常老舊且體積較小，海軍實力遭美國與南韓碾壓，因此金正恩近年來才一直試著推動海軍現代化。