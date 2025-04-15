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白俄軍官涉攻擊波蘭防衛兵　波蘭認定嚴重威脅國安「增派軍力」

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲波蘭與白俄羅斯的邊境出現一群移民，持工具企圖破壞邊境圍欄想要非法進入波蘭。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合報導

波蘭與白俄羅斯邊境12日出現一群移民，不但對著波蘭邊防衛兵投擲石塊、樹枝，還拿出工具企圖破壞邊境圍欄想要非法進入波蘭，且其中一人還是身穿制服的白俄羅斯軍官。事發當下的畫面已經曝光，波蘭國防部認為，整起事件已經嚴重威脅波蘭及歐盟安全，總理宣布將增派軍力。

波蘭廣播電台RMF等報導，這群移民人數大約30人，據信地點發生在邊境村莊Mielnik附近。依據政府單位發言人多布林斯基（Jacek Dobrzyński）在社群平台X公開的畫面，當時有人拿出工具破壞邊境圍欄，噴出火花，且在波蘭邊境單位車輛靠近圍欄的那一刻，雖然多數移民四散逃竄，但有人開始朝車輛丟擲石頭。

多布林斯基還說，其中一人是身穿制服的白俄羅斯軍官。據信整起事件導致一名防衛兵輕傷，相關單位動用催淚瓦斯與水砲驅散人群。

波蘭邊防軍發言人米查爾斯卡（Anna Michalska）指出，這已經不再只是移民問題，監視器畫面清楚拍到白俄羅斯軍官的存在，「這是對波蘭主權的直接威脅」。

波蘭國防部長科西尼亞克-卡梅什（Władysław Kosiniak-Kamysz）直言，「這是白俄羅斯政權蓄意挑釁」，已向北約與歐盟進行通報。總理圖斯克（Donald Tusk）則宣布，將增派軍力，把永久圍欄建設的速度加快，「波蘭邊境就是歐盟的邊境」。

自2022年起，波蘭興建5.5公尺高圍欄與監視系統。此次事件是今年最嚴重衝突之一。

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