波蘭總統：川普是俄烏停戰最佳機會　關稅是休克療法須冷靜以對

▲波蘭總統杜達表示，川普對等關稅是休克療法，須冷靜應對，且川普是烏克蘭實現和平的唯一機會。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

波蘭總統杜達（Andrzej Duda）自2015年上任至今10年，經歷美國總統川普2度入主白宮，他11日接受訪問時力挺川普，強調川普是烏克蘭實現和平的唯一機會，且當前對等關稅政策是「休克療法」，敦促盟友冷靜以對。

英國天空新聞報導，杜達認為川普關稅是休克療法，這是商業貿易成功人士採用的談判手法，如今被川普帶進政治舞台。杜達指出，這並非歐洲政治人物習慣的作法，但川普要對美國納稅人負責，並非歐洲盟友，面對眼前的新跨大西洋事務運作方式，盟友們須保持冷靜。

談到俄烏戰爭，杜達相信川普對於俄羅斯總統普丁的協商自有判斷，歐洲領導人未能藉由明斯克協議進行和平談判，如今責任落在川普身上，「如果有人能夠迫使俄羅斯（對烏克蘭）的戰爭，最有可能的人就是美國總統」，「如今問題在於川普是否有足夠決心做到這一點，因為身為烏克蘭鄰國，歐洲也非常重視和平的公正持久」。

波蘭將於5月選出新總統，杜達的任期只剩下最後數周。他指出，今年2月有與美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）進行會談，雙方聊到強化美國在波蘭的存在，他也提及建立大型美軍基地「川普堡」（Fort Trump）的想法，希望這個想法能夠實現，「安全問題是最重要的，這是波蘭最重要的問題」。