俄大規模飛彈攻擊「基輔爆炸起火」　波蘭戰機緊急升空

▲烏克蘭民眾6日在地鐵站躲避俄軍攻擊。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭6日表示，俄羅斯凌晨發動大規模飛彈攻擊，首都基輔傳出爆炸聲，多地發生火災、車輛受損，已知有3人受傷。俄羅斯的這波攻擊持續一夜，且範圍遍及烏克蘭全境。對此，波蘭戰機緊急升空應對。

基輔獨立報報導，俄軍6日凌晨1時40多分發動空襲，發射的飛彈靠近烏克蘭南部，凌晨2時許，基輔傳來多起爆炸聲。到了6日清晨5時過後，基輔又發生一輪爆炸，基輔多個地區發生火災，有8輛汽車受損。路透社照片顯示，許多民眾在俄軍攻擊期間在地鐵站內進行躲避。

波蘭武裝部隊透過社群媒體發文表示，波蘭調動戰機與防空系統應對俄羅斯針對烏克蘭的大規模飛彈攻擊。

❗️ Uwaga. W związku z intensywną aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na obiekty znajdujące się między innymi na zachodzie Ukrainy, rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej.… pic.twitter.com/9rh1IW9mJx — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) April 6, 2025

基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）表示，相關工作人員獲報後已趕往現場，有3人受傷，在達爾尼齊亞區（Darnytskyi）遇襲事件受傷的2人住院接受治療。

此前，俄軍4日對烏克蘭總統澤倫斯基家鄉克利福洛（Kryvyi Rih）發動攻擊，造成至少18人身亡，死者包括9名孩童，另有超過60人受傷。這是今年以來俄軍對烏克蘭發動最致命的一場攻擊。

俄羅斯2022年對烏克蘭發動全面戰爭，美國如今正介入斡旋協商談判，要讓這場戰爭劃下句點。