詐董事長50億！神鬼女騙子開火鍋店、甜點店洗錢　7親友到案

▲羅佩雯(圖)涉嫌詐騙傳產老闆遭收押後，7名親友因涉及幫助洗錢遭約談。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

有詐欺前科的女子羅佩雯，涉嫌以投資機票、移民等幌子，詐騙臺雅集團前董事長沈裕雄近50億元，羅女2月間遭檢察官聲押禁見獲准後，專案小組清查金流，發現羅女疑似把上億元騙來的錢交給親友開火鍋店、經營公司，涉嫌《洗錢防制法》隱匿犯罪所得等罪，台北地檢署27日發動第2波搜索並約談楊姓等7名親友到案釐清。

羅佩雯原本在與行社擔任票務工作，2008年到2010年間，向舅舅等親友謊稱可集資購買便宜機票再轉賣，詐得2700萬元，被判刑定讞入監，羅女在2018年間獲准假釋後，又涉嫌與「The Hermit隱餐飲集團」負責人鄭淳駿聯手，用相同話術，搭配有特殊管道可投資移民等藉口，詐騙臺雅前董事長沈裕雄。

全案直到沈裕雄過世，家人整理公司帳冊與遺物時，才發現沈裕雄生前反覆投資受騙，金額累計近50億元，檢調獲報後，在2025年2月間發動首波搜索約談行動，將羅佩雯與鄭淳駿2人依詐欺等罪嫌聲押禁見獲准，同時查扣羅女擁有的大量精品包、LV腳踏車等高檔名牌奢華品。

檢察官郭盈君指揮調查局新北市調處清查羅佩雯相關金流，發現羅女除了靠著騙來的錢滿足名牌慾望，還有數千萬到上億元的資金，流向親友經營的貿易公司、火鍋店、和果子店，專案小組懷疑是以投資或借貸名義隱匿詐騙所得，為追查是否有幫助洗錢犯行，27日兵分9路展開第2波行動，約談楊姓、羅姓等7人到案。