和逸飯店台南西門館人氣卡通《熊熊遇見你》　打造卡通主題旅程

▲Cozzi KITCHÉN餐廳推出「熊熊遇見你」森林系主題套餐，以三隻可愛的主角熊為靈感，打造視覺與味覺兼具的主題餐點，每份520元，另加10%服務費。（圖 / 和逸飯店•台南西門館提供，下同）

記者林東良／台南報導

三隻熊熊萌翻台南！和逸飯店•台南西門館結合人氣卡通《熊熊遇見你》，推出台南限定版主題餐點，將三位人氣卡通角色以驚喜造型呈現在餐盤與飲品中，14日起至4月30日，於 Cozzi KITCHÉN 親子餐廳預訂主題餐點，贈送「熊熊塗鴉禮」，6月30日前於社群分享餐點照，有機會獲得熊熊遇見你周邊好禮。

活動同步推出「卡通森友會冒險趣」一泊二食主題住房專案，每晚最低4400 元起，專案含早餐及「熊熊遇見你」主題餐點。為讓旅程更豐富，飯店特別與台南農場品牌「瓜瓜園」合作，推出4月週末限定的「挖地瓜體驗」，入住旅客憑電子優惠券可享優惠價格，親身體驗農作的樂趣。訂房與餐廳訂位請洽 (06)702-6699。

和逸飯店•台南西門館旗下 Cozzi KITCHÉN 餐廳推出期間限定「熊熊遇見你」森林系主題套餐，以三隻可愛的主角熊為靈感，打造視覺與味覺兼具的主題餐點。主餐選用台南特色「刈包」，烙印熊掌造型，夾入香酥炸魚、生菜與起司，搭配瓜瓜園地瓜薯條，份量感十足，象徵三位主角間的深厚友情。甜點設計巧妙呼應角色特色，胖達化身黑白雙層奶酪，完美呈現外型配色，阿極則化身純白奶酪，造型高度還原角色模樣，並搭配太妃糖慕斯蛋糕與水果，甜而不膩。大大則化身香濃美祿飲品，杯身巧現經典表情，角色感十足。主題套餐於每日中午12點至下午17點供應，每份520元，另加10%服務費。

即日起至4月30日，預訂主題餐點即贈「熊熊塗鴉禮」，含主題色鉛筆與專屬圖畫紙。6月30日前於社群分享主題餐照並完成指定任務，還可參加「轉轉樂」遊戲，中獎率100%，最大獎可以把價值800元的卡通主題玩偶和周邊商品帶回家。

和逸飯店•台南西門館同步推出「卡通森友會冒險趣」一泊二食住房專案，專案含早餐及「熊熊遇見你」森林系主題套餐，從入住到退房都被卡通明星的可愛圍繞。雙人入住舒適客房，每晚最低4400 元起，入住卡通舒適客房，每晚最低5600元起，加贈市值逾2000元卡通頻道獨家商品，包含卡通玩偶、主題購物袋與卡通明星旅行3件組等好禮。入住暢玩戶外500坪的奇趣操場及卡通頻道室內遊憩區，親子假期一次滿足。即日起開放預訂，AMAZZING CLUB會員訂房再享95折優惠。此外，和逸飯店•台南西門館攜手「瓜瓜園」地瓜生態故事館，於4月19日起至5月11日推出週末限定的「挖地瓜體驗」，飯店入住旅客及Cozzi KITCHÉN餐廳用餐客人，可獲得飯店專屬電子優惠券，憑券即可以每人100元的優惠價格體驗挖地瓜行程。