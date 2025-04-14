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小小網紅用多語說台南！　學生導覽在地文化母語教育走入生活

▲為推動母語教育與文化傳承，台南市政府教育局舉辦113學年度「小小網紅遊台南」競賽，吸引來自全市國中小共74件作品參賽。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲為推動母語教育與文化傳承，台南市政府教育局舉辦113學年度「小小網紅遊台南」競賽，吸引來自全市國中小共74件作品參賽。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為推動母語教育與文化傳承，台南市政府教育局舉辦113學年度「小小網紅遊台南」競賽，吸引來自全台南市國中小共74件作品參賽，學生們以台灣台語、台灣客語、越南語及英語等多元語言進行導覽。

內容涵蓋台南歷史風貌、庶民美食與文化地景，學生透過實地走訪、資料蒐集與腳本撰寫，拍攝成具創意與地方色彩的短片，展現語言的生命力與家鄉的溫度，也讓母語教育從課堂走入生活。

市長黃偉哲表示，語言是文化的根，推動母語教育是台南作為文化首都的重要責任。語言的學習要從生活出發、從實作深化，學生運用母語或多元語言拍攝導覽影片，不僅練習語言表達，也學會觀察地方、說好故事，也培養對在地文化的自信與親近感。

▲為推動母語教育與文化傳承，台南市政府教育局舉辦113學年度「小小網紅遊台南」競賽，吸引來自全市國中小共74件作品參賽。（圖／記者林東良翻攝，下同）

教育局鄭新輝局長表示，語言教育不應只侷限在課本中，而應與生活連結、與地方共鳴。「小小網紅遊台南」結合走讀、拍攝與語言應用，讓學生用觀察、思考、表達的能力說自己的故事。教育局積極推動母語學習融入生活，讓學生從使用中理解、在創作中認同，讓母語不只在課堂上學習，更在生活中傳承。

六甲國中學生李宇紳、林仟芷、陳瑀謙勇奪台灣台語國中組第一名，他們以台語熱情導覽六甲廟口美食，從長輩口述與在地記憶出發，述說關於「供品祈福」的想像，並邀請恒安宮媽祖廟團隊參與演出，展現孩子赤子之心與地方融合的珍貴情誼。

▲為推動母語教育與文化傳承，台南市政府教育局舉辦113學年度「小小網紅遊台南」競賽，吸引來自全市國中小共74件作品參賽。（圖／記者林東良翻攝，下同）
新市國小學生林鈺棠獲得台灣客語國小組第一名，他以流利客語導覽南科考古館，帶領觀眾穿越古今，從史前人類相遇未來學者的虛擬場景開始，一路介紹南科地區五千年歷史文物、考古科學與博物館的文物保存祕辛，甚至走進兒童廳以南島神話說故事，展現考古的趣味與知性。

▲為推動母語教育與文化傳承，台南市政府教育局舉辦113學年度「小小網紅遊台南」競賽，吸引來自全市國中小共74件作品參賽。（圖／記者林東良翻攝，下同）

億載國小學生林鈞寶獲得越南語國小組第一名，他以越南語介紹新舊融合的保安市場，影片中他以越南語介紹市場的「新」—冷氣電扶梯與乾淨的購物空間，及「舊」—傳統攤販與庶民小吃的日常景象，生動描繪市場內的情景。他表示，感謝學校開設越南語讓他學習，希望透過影片讓越南朋友知道台南市場的精采。

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