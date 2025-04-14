台南驚見機車疊疊樂！踏板上站隻山羊　網讚「好乖」警開罰

記者林東良／台南報導

有網友在網路社群上PO出一段影片，影片中有1名阿伯騎機車在停等紅燈，令人好奇地是，機車腳踏板上有放一包物品，但物品上卻站1隻山羊，網友嘖嘖稱奇地說：「這個阿北的寵物怎麼那麼乖站那麼高都不亂動耶」，影片引起網友好奇熱議，台南市警新營分局指出，阿伯行為已違反道安條例，可罰300-600元罰鍰。

▲台南1名阿伯騎機車在停等紅燈，機車腳踏板上竟站1隻山羊，網友嘖嘖稱奇說「好乖」。（圖／民眾提供）



網友影片PO出，就引起其網友好奇熱議，影片瀏覽數破2萬，留言也有140多則，可說討論相當熱烈，且眼尖網友一眼就看出影片中的地點就是台南新營火車站附近。

▲新營分局中山路派出所所長柯政安指出，機車騎士載運動物之行為，已經違反道路交通管理處罰條例第31條第5項之規定，處駕駛人新台幣3百元以上6百元以下罰鍰。（圖／記者林東良翻攝）

台南市警新營分局中山路派出所所長柯政安指出，有關網路影片中，機車騎士載運動物之行為，已經違反道路交通管理處罰條例第31條第5項之規定，處駕駛人新台幣3百元以上6百元以下罰鍰。新營分局呼籲機車騎士，為了自身及他人的交通安全，請務必遵守相關規定，切勿貪圖一時方便而違規載運物品。