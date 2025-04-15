罷吳召集人50萬交保對比共諜案20萬　張斯綱諷：罷綠委好嚴重

▲罷免吳思瑤召集人賴苡任 50萬交保。（圖／記者劉昌松翻攝）

記者郭運興／台北報導

國民黨青年軍「罷吳四騎士」與2位罷免綠委領銜人14日涉嫌偽造罷免連署遭到約談，最終6人分別以20萬至50萬元交保 ，其中，2位召集人劉思吟、賴苡任因涉案情節較重，以50萬交保。對此，國民黨台北市議員張斯綱今（15日）表示，對比共諜盛礎纓20萬元交保，共諜好便宜，罷綠委好嚴重！

推動罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶的團體「罷吳四騎士」滿志剛、賴苡任、劉思吟、陳冠安，14日遭調查局搜索，依偽造文書、違反個資等罪嫌，將「罷吳四騎士」以及2罷免案領銜人李孝亮、張克晉等4人約談到案，經台北地檢署漏夜複訊後，6人分別以20萬至50萬元交保。

對此，張斯綱指出，罷免吳沛憶召集人劉思吟50萬交保，限制出境出海。罷免吳思瑤召集人賴苡任 50萬交保，限制出境出海。

張斯綱再指，參與罷免的陳冠安20萬交保，限制出境出海。林叡30萬交保，限制出境出海，證人轉被告。罷免吳沛憶領銜人李孝亮30萬交保， 限制出境出海。

張斯綱大酸，共諜盛礎纓20萬元交保，共諜好便宜，罷綠委好嚴重！

★★未經判決確定，應視為無罪★★

▼綠營前助理盛礎纓涉共諜案20萬交保。（圖／翻攝自Facebook／游淑慧