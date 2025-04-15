曝談判小組已備妥策略方案　卓榮泰：隨時準備啟動談判

記者陳家祥／台北報導

美國總統川普的關稅大刀還沒揮完，預計在未來一週內宣布第二波的半導體、藥品稅率，並強調無人能脫身。對此，行政院長卓榮泰今（15日）赴立法院備詢前受訪說，由副院長鄭麗君帶領的談判團隊可隨時準備啟動，帶著已經備妥的策略方案，向美方提出我方的期待，呼籲國人給政府多一點耐心時間，一起努力完成這個工作。

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者屠惠剛攝）



卓榮泰說，針對這次美國關稅的新政策，世界貿易秩序正在重整，政府從一開始擬定的步驟就是穩定國內產業、備好談判內容、隨時準備啟動。

卓榮泰指出，在穩定國內產業的議題上，政府已經率先提出880億對產業的支持方案，會再用比較充裕的時間，因應美方一直還在做不同政策宣布的時候，要有更多時間做因應。

至於備好所有談判內容方面，卓榮泰表示，鄭麗君副院長以及談判辦公室、國安團隊，整個談判團隊都已經做好相同準備，過去大家知道也有第一次視訊會議的接觸，所以現在是隨時準備啟動，帶著已經備妥的策略方案，向美方提出我方的期待。

卓榮泰強調，希望更能夠真正達到雙方貿易平衡、貿易公平，也有助於我方產業的安定，當然對國內人民也希望大家給政府多一點耐心時間，一起努力完成這個工作。