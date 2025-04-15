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張兆志公開「霸凌前妻」黑粉群　點名陳沂、鍾明軒

 

▲張兆志在直播中分享許允樂被造謠的過程。（圖／翻攝自Facebook／張兆志 喬志先生）

記者葉國吏／綜合報導　

藝人張兆志前妻許允樂持續遭到網友霸凌。張兆志14日晚間透過直播揭露，一群專門抹黑的網友背後主謀疑為認識30多年的陳氏夫婦，同時點名陳沂、鍾明軒。

張兆志表示，上週四收到一名網友的道歉訊息，對方自稱是「黑粉群」的成員之一，並揭露群組背後的操作手法。該網友提到，他是透過Dcard得知群組網址，並跟風加入LINE的黑粉群。「他們審核很嚴格，還要求截圖證明曾經罵過許允樂，如果沒有，就要加入後開始罵」。

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該名網友進一步指出，加入群組後，成員必須創辦多個臉書和IG小帳號進行自問自答、汙衊許允樂的操作，甚至故意修圖讓她看起來變胖變醜。這些不實指控還會發給媒體、品牌和陳沂、給鍾明軒等人，意思是要一口氣把人毀了，目的是要一口氣毀掉她的形象。

▲張兆志公開黑粉的道歉訊息。（圖／翻攝自Facebook／張兆志 喬志先生）

張兆志對著鏡頭向前妻許允樂喊話，「許允樂，張兆志幫你做到了，法律沒有幫我們的，我們自己幫自己，我希望你可以過得幸福過得好，剩下的我可以自己承擔，你把心中的石頭放下來，你當年沒有做錯，4年後的今天，法律幫不了我們的，我們自己找證據，小樂，沒事的！剩下的事情我來承擔。」張兆志在過程中一度哽咽。

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