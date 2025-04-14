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新北響應地球日！蘆洲集賢分館推手抄紙DIY　借5書送環保書袋

▲蘆洲集賢分館推手抄紙DIY 借5書送環保書袋。（圖／新北市立圖書館提供）

▲蘆洲集賢分館「手創空間」響應世界地球日，推出「零廢棄」生活閱讀活動。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

4月22日借書免費體驗手抄紙！響應422世界地球日，新北市立圖書館蘆洲集賢分館「手創空間」特別結合手抄紙體驗、零廢棄生活創意手作、好書分享愛地球、以及「SDGs環境永續」主題書展、「與地球共舞」環境影展等，從4月22日起至5月17日止推出一系列「零廢棄」生活閱讀活動，邀大家一起從日常生活愛地球。

新北市立圖書館吳佳珊館長表示，2025年世界地球日的主題是「地球力」（Our Power, Our Planet），希望鼓勵人們從自身做起，探索更多節能減碳的方式，共同為地球出力。蘆洲集賢分館「手創空間」響應世界地球日，特別推出「零廢棄」生活閱讀活動，除了教小朋友利用回收廢紙製作手抄紙，從造紙過程中學習從生活節能減碳，環保愛地球；手作創意極佳的館員，也融入淨零概念，廢物利用，運用回收的裝書紙箱佈置書展，零成本、零污染，落實環境永續。

蘆洲集賢分館「零廢棄」生活閱讀活動，民眾在4月22日（二）世界地球日當天，只要借書便可免費體驗手抄紙DIY，自製手感十足的文青手抄紙卡片；4月22日起至5月17日止，只要借5本書，還可獲得環保書袋與好書。另外，4月19日起展開一系列「零廢棄DIY」生活創意手作活動，包括4月19日（六）「碎布拼接零錢包」、4月26日（六）「海玻璃手繩＆拼貼卡片」。

5月10日（六）「蚵殼香氛蠟燭＆鑰匙圈」以及5月17日（六）「咖啡渣手工皂」等，將教大家利用畸零布料、海灘上的玻璃碎片、廢棄蚵殼、咖啡渣等廢棄物，創作實用的生活用品，體驗廢物再生的無限可能。「與地球共舞」環境影展4月26日（六）將放映「森林特攻隊－大腳丫家族」、5月3日（六）「在海裡飛翔」、5月10日（六）「海陸總動員」、5月17日（六）「廢棄之城」；4月20日至5月17日還有「SDGs環境永續」主題書展。詳細活動資訊及報名方式請至「新北市立圖書館」網站查詢。

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