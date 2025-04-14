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查一次1千元！幫中古車行查車籍　高雄、新北警貪小利下場曝

男生,電腦,上班族,工作。（圖／取自免費圖庫negativespace）

▲高雄、新北兩名員警涉嫌收錢幫中古車行查車籍資料。（示意圖／取自免費圖庫negativespace）

記者陳宏瑞／高雄報導

前高雄市小港分局宋姓員警涉嫌從2022年7月起，以每筆1000元的代價，幫新北的中古車行查詢車籍資料，高雄市警局同年底自清檢查時發現異狀，報請地檢署偵辦，檢方在去年1月發動搜索，將宋姓員警約談到案，檢方發現前新北瑞芳分局的侯姓員警也涉嫌以同樣手法幫中古車行查資料，兩人共幫車行查了超過200筆的資料遭檢方起訴，一審依公務員假借職務上機會非法利用個人資料、違背職務收受賄賂等罪，重判兩人8年和6年2月徒刑，全案上訴後，高雄高分院改判6年和5年。

檢、警查出，宋姓員警是從2022年7月至2023年9月間，為新北的某家中古車行姜姓業者的委託，利用職務之便登入「內政部警政署刑案資訊系統」後，輸入虛偽不實的查詢事由以查詢車籍資料，再以通訊軟體傳送查詢結果畫面給姜姓業者，每筆代價1000 元，總共查詢了105筆。

高雄市警局在2023年10月間，自檢清查發現有異狀，報請雄檢偵辦後，檢、警在同年12月20日發動搜索偵辦，並將宋姓員警聲請羈押禁見。

全案經後續追查，檢方發現宋姓員警在2022年10月後不敢再幫中古車行查車籍，於是車行又找上瑞芳分局的侯姓員警幫忙，前後也查詢了115筆，檢方在去年3月間發動搜索，並將車行的連姓、姜姓員工及侯姓員警約談到案，全部向法院聲請羈押獲准。

檢察官認為，宋姓、侯姓員警及車行的3名人員涉犯貪污治罪條例、刑法及個人資料保護法等罪，將5人提起公訴。一審法院審理時，宋姓、侯姓員警均坦承犯行，法官依公務員假借職務上機會非法利用個人資料、違背職務收受賄賂等罪，宋姓員警徒刑8年，侯姓員警徒刑6年2月。

兩人不服上訴，高雄高分院合議庭改判宋徒刑6年，侯徒刑5年，全案可上訴。

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