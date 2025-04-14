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承諾不會拋售國債！日美關稅談判17日登場　自民黨：不打算耍手段

▲▼日本自民黨政務調查會長小野寺五典。（圖／達志影像）

▲日本自民黨政務調查會長小野寺五典。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

美國總統川普近來針對各國發布「對等關稅」政策，儘管之後又宣布針對台灣、日本、南韓在內等75國暫緩實施90天，但其對汽車和農產品所祭出的25%追加關稅卻恐將重創日本核心產業。對此，日本預計17日派出經濟再生擔當大臣赤澤亮正赴美談判。在此之際，自民黨官員強調，日本不會將持有的美國國債作為施壓手段。

日本即將於本週四（17日）與美國展開談判，對此《日本放送協會》昨（13）日時事節目「日曜討論」邀請朝野各黨政要針對川普關稅政策進行討論。其中，自民黨政務調查會長小野寺五典表示，儘管川普關稅政策被認為不太合理，但日本勢必得針對自身立場向美方展開談判，尤其得針對受影響最深的汽車製造產業展開交涉。

美國財政部今年2月18日發表的統計數據指出，日本、中國、英國是美國國債三大持有國，其中日本以1兆598億美元居冠（比起前一年減少555億美元），至於日本是否將以拋售持有美國國債，作為在關稅談判中要脅美方的手段，對此小野寺五典明確否認。

小野寺五典回道，「因為美國畢竟是日本的同盟國，因此（日本）政府不會考慮將美國國債作為施壓手段」；至於針對報復關稅，小野認為這會連帶造成小麥和燃料價格上漲，物價高漲讓民眾生活更辛苦；而在外匯匯率談判，小野也表示日圓貶值會造成物價上漲。

另外，小野寺五典強調，日本應該針對美國關稅問題向世界貿易組織（WTO）提出申訴，包括亞洲等其他國家在內都被美國徵收高額關稅，因此日本未來將致力深化與東南亞國協的合作。

根據《日本放送協會》，赤澤亮正預計日本時間17日在華府與美國財政部長班森特（Scott Bessent）進行談判，將向美方強調日本對於美國的鉅額投資對美國經濟和工作機會所產生的貢獻，強烈要求川普政府重新檢討關稅政策。

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