日相石破茂最強烈警告！　川普關稅恐「擾亂全球經濟秩序」

▲石破茂對於川普關稅發表了迄今最強烈的警告。（圖／達志影像）



記者吳美依／綜合報導

日本首相石破茂14日表示，川普關稅可能擾亂全球經濟秩序，成為他迄今最強烈的警告。隨著日美談判將於17日登場，他卻表示該國沒有計畫做出重大讓步，也不急著與川普政府達成協議。

日美談判17日將在華府舉辦，主題預計包括關稅、非關稅貿易壁壘、匯率問題等。而石破茂14日在國會，對於川普關稅發出強烈警告，「我完全意識到，目前發生的事情，可能擾亂全球經濟秩序。」

不過，石破茂也強調，關於兩國如何在貿易與國安等議題合作，日本將與美國尋求共同點，「在與美國的談判之中，我們需要了解，川普觀點背後的邏輯與情感因素是什麼。」

▲日美將於17日在華府談判關稅事宜。（圖／達志影像／美聯社）



石破茂指出，「美國關稅可能透過各種管道，對全球及日本經濟施加下行壓力」，但不應該為了迅速敲定談判做出重大讓步」，政府準備及時採取行動，緩解美國關稅帶來的經濟衝擊，但已經排除了對美國進口商品課徵關稅，作為反制措施的可能性。

日本作為美國長期盟友，儘管24%對等關稅暫緩實施90天，但10%普遍關稅與25%汽車關稅依然存在，而後者尤其令人痛苦。美國是日本最大出口國，汽車更是占了總出口額的28%。

除了與美國的巨大貿易順差，川普也指控日本刻意維持日圓疲軟，讓外界預期東京可能面臨日圓升值的壓力，儘管近期拋售美元的趨勢已經推高日圓。

日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正，負責擔任這次的首席談判代表。他表示，任何關於匯率的議題，都將交由財務大臣加藤勝信與美國財政部長貝森特（Katsunobu Kato）討論，「兩國都認為，過度的市場動盪，可能對經濟造成不利影響。」