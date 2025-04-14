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大阪世博開幕首日漏水！民眾「室內撐傘」超尷尬　主辦單位道歉了

▲▼2025大阪世博象徵「大屋頂環」周長2公里，民眾可搭乘手扶梯走上天空步道。（圖／達志影像／美聯社）

▲2025大阪世博象徵「大屋頂環」周長2公里，民眾可搭乘手扶梯走上天空步道。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

2025大阪關西世界博覽會（大阪萬博）昨（13）日起在大阪市此花區人工島夢洲正式開幕，開幕當天便吸引超過14萬人進場，豈料當天下午卻下起滂沱大雨，導致民眾在廣場被迫撐起雨傘，且沒地方躲雨，模樣看起來相當狼狽，甚至就連最吸睛的「大屋頂環」也因此漏水，導致官方緊急向民眾呼籲攜帶雨具。

根據日媒《讀賣新聞》、《產經新聞》，全球最大的木造建築「大屋頂環」（大屋根リング）是大阪世博的象徵，光是環繞一圈就長達2公里，官方斥資344億日圓興建，下方有步道迴廊、上方有屋頂遮陽且設有天空步道，可從高處俯瞰瀨戶內海與大阪天際線，豈料開幕才第一天竟然發生漏雨，導致迴廊內散步的民眾被迫掏出雨傘，令主辦單位顏面無光。

對此，主辦單位今（14）日坦承，大阪世博「大屋頂環」的確發生漏雨疏失，13日下雨時，雨水從東側區域的上層滲透滴落，導致工作人員只能口頭呼籲躲雨散步的民眾要多加留意。

▲▼2025大阪世博「大屋頂環」東側區域13日因大雨導致滲水，民眾持雨傘。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼2025大阪世博「大屋頂環」東側區域13日因大雨導致滲水，民眾持雨傘。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼2025大阪世博「大屋頂環」東側區域13日因大雨導致滲水，民眾持雨傘。（圖／達志影像／美聯社）

主辦單位向現場記者表示，將會委託施工業者調查漏雨原因，並進行相關補修工程，強調後續的補修工程並不會耗費高額費用。

據悉，大阪世博從13日開幕第一天便因湧入過多人潮，導致現場網路訊號癱瘓，造成持電子票券的民眾無法順利掃描QR-Code進場，光是排隊進場或是離開會場搭車就得花上至少1到2個小時，會場東側入口和夢洲車站擠滿人潮，下午暴雨更是讓民眾抱怨沒有地方可供遮風擋雨，在寒冷的天氣中連電車都擠不上。

▼許多民眾穿雨衣在大屋頂環廊道坐著躲雨。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼許多民眾穿雨衣在大屋頂環廊道坐著躲雨。（圖／達志影像／美聯社）▲▼圍成一圈的大阪世博會場「大屋頂環」。（圖／達志影像／美聯社）

▲圍成一圈的大阪世博會場「大屋頂環」。（圖／達志影像／美聯社）

根據日媒《TBS News》，2025日本國際博覽會協會事務總長石毛博行14日下午召開記者會，針對上述種種缺失道歉，「坦承在開幕第一天，主辦單位仍有許多不熟悉之處，對於造成民眾不便之處，還敬請見諒。13日下午風雨漸強，許多人感到寒冷，未來將會加強廣播宣導和提供躲雨處。」

報導指出，光是在開幕前一天的12日，當天便販售超過30萬張門票，未來若算上畢業旅行的學生族群，預估可以賣出1170萬張以上的門票。

►大阪世博開幕首日湧14萬人！冒雨撐傘「網路癱瘓」　藏壽司排8小時

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