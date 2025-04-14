數十家供應商上門討債！　昔電動車「黑馬」創辦人潛逃英國

▲哪吒汽車。（圖／翻攝新華社）

記者陳冠宇／綜合報導

曾一度估值達250億元（人民幣，下同；約合新台幣1100億元）、被譽為是大陸造車新勢力「黑馬」的哪吒汽車，今年一月只賣了110輛車，如今更傳出聯合創辦人張勇早就辦理好英國簽證，人已經潛逃到英國。近期，數十家供應商圍堵上海總部討債，部分甚至「打地鋪」抗議。

哪吒汽車成立於2014年，母公司為合眾新能源。2018年，張勇加入並擔任總裁，同時主導品牌命名與市場策略。由於推出「低價高配」打法，主攻包含網約車、租賃市場等，哪吒汽車迅速打開市場。

2022年，哪吒汽車以15.2萬輛銷量登上新勢力榜首，估值一度達250億元，成為大陸造車新勢力的「黑馬」。然而，因市場競爭激烈，2024年銷量斷崖式下跌至6.45萬輛，公司三年累計虧損超過180億元。2025年1月，哪吒汽車交付量僅110輛，較上年暴跌97.76％。

隨後，哪吒汽車的工廠停擺，供應商與經銷商集體維權，員工欠薪、車主售後無門等問題陸續爆發。

今年3月以來，哪吒汽車的研發團隊將被整體解散的傳聞屢屢出現。全大陸300多家經銷商中20餘家代表集體赴哪吒汽車桐鄉工廠抗議，控訴「打款未發車」、「拖欠返利」，要求賠償營運損失並恢復售後服務。

還有網友披露，數十家供應商前往哪吒汽車上海總部討債，部分供應商甚至在哪吒汽車總部打地鋪抗議。與此同時，哪吒汽車還被爆出拖欠員工補償、應付款項近4億元（約合新台幣17.7億元）款項，涉及員工超3000人。

2024年12月6日，哪吒汽車宣布因「戰略調整」，張勇不再擔任CEO，轉任顧問，另一創始人方運舟兼任CEO。

最新消息是，近日，張勇被曝早已於離職前就辦好了英國簽證，前不久已經前往英國並且至今未回；這引發大陸輿論對他是否「脫責離場」的質疑。

大陸《封面新聞》向哪吒汽車內部管理層詢問張勇在英國一事是否屬實，公司是否正常運轉時，對方表示：「這個真的不知情，公司在正常運轉，但運營捉襟見肘。」

▼哪吒汽車聯合創辦人、前CEO張勇。（圖／翻攝新京報）