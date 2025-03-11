何小鵬：陸車企展開「三年淘汰賽」　下一步「卷自動駕駛」

▲小鵬汽車創辦人何小鵬。（圖／翻攝CCTV）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸新能源車企「小鵬汽車」的創辦人何小鵬預測，新能源車產業的「三年淘汰賽」已經開始，品牌會越來越少，下一階段會開始卷自動駕駛，不是卷價格。

何小鵬今年以全國人大代表的身分參加大陸全國兩會，在接受《澎湃新聞》專訪時，他提到，即使是兩會期間，他也仍要每天早起召集臨時會議，去推動公司問題的解決。這背後的原因，是他相信，2025年到2027年會是新能源車產業的「三年淘汰賽」。

何小鵬指出，今年正是淘汰賽的第一年，也可以看到，在今年年初，他去年提出的很多猜想和看法已經部分成為現實，「我認為品牌會越來越少，今年年初實際上有一些品牌在進行內部整合、減少。」

▼小鵬汽車。（圖／CFP）



何小鵬認為，新能源汽車現在已經開始卷自動駕駛，而不需要卷價格，但是燃油汽車還在卷價格，原來20萬元（人民幣）級別的燃油汽車已經開始走向10萬元價格帶，「這一系列都是淘汰賽過程中看到的部分表象，我們在內部，也看到人才在劇烈變化，不同車企之間的人才在快速流動。所以我相信，這三年的淘汰賽誰都要認真仔細、努力向前，包括小鵬汽車。」

何小鵬還說，今年「政府工作報告」有一個詞「行穩致遠」令他印象深刻，「我覺得看長線、打基礎、做創新，最後行穩致遠，無論是對於大企業還是像小鵬汽車這麼小的企業，都是能走得更穩、更遠的理念。」

對於今年的銷量目標，何小鵬強調，要扎實把基礎做好，「我們今年已經定了一個較大的增長目標，今年年初我們期望比去年同期翻一倍以上。我們首先要扎實100%實現這個目標，如果運氣好一點，基礎打得再扎實點，能多走一兩步，我會很開心，但走得穩對我來說現在是最重要的。」