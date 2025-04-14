捷運「這1處大升級」紅藍線限定！網讚：其他車廂也要跟進

▲捷運車廂新的電子看板。（圖／記者曾筠淇攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

如果常搭捷運，一定會注意到車廂上方的「電子看板」，然而，後來就有乘客指出，看板常會顯示宣導、提醒的字樣，所以如果沒跑完，就會看不到站名，實在困擾。而近日則有網友發現，北捷有車廂已經更換電子看板了，顯示的站名變得更大、更清楚。

北捷車廂的車門上方，都有設置電子看板，除了會顯示站名，也會宣導不得飲食等相關資訊。由於有些資訊的內容較多，要全部跑完得要花一些時間，所以過去就有乘客認為，有時抬頭看看板，根本就看不見站名。

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而近日則有網友在Threads上分享，有車廂的電子看板已經更換了，螢幕上顯示的字樣都變得比較大、比較清楚。另外，看板還會顯示轉乘的路線、出口位置、行徑方向，以及時間。

新看板亮相後，也掀起網友討論，「連假去淡水有發現，目前應該沒有全面更換吧」、「沒有每台吧？應該是是試辦更換看效果的」、「『淡水信義線』AI數位列車」、「怎麼螢幕變大，字還是一樣小」、「個人覺得電子螢幕除了顯示彈性佳，更換時也不用人工一張一張的去換，蠻方便的」、「不要再一堆標語，很棒，其他車廂也應該要跟進」。

此外，台北捷運3月也有透過粉專表示，「繼板南線數位列車後～北捷第二台數位列車就在淡水信義線啦」，「 48吋液晶螢幕升級+全車數位螢幕，畫面更清晰，資訊顯示更直覺」。據了解，板南線的數位列車則在2022年就有了。