淡水暴雨潑入車廂！「地板積水」眾人急抬腳　北捷：已請清潔員處理

▲雙北暴雨造成北捷車廂被雨水潑入。（圖／原PO授權引用）

記者袁茵／台北報導

中央氣象署今（10日）上午針對台北市、新北市等地區發布大雨特報，有民眾在淡水站搭乘台北捷運淡水信義線，結果雨直接灌入車廂內，造成地板全都是積水，畫面曝光後引發熱議。對此，台北捷運公司說明，行控中心接獲通報後，已請清潔人員上車協助處理，營運正常。

針對網友在社群平台Threads貼出雨水潑入北捷車廂影片，台北捷運公司10日中午表示，淡水站因瞬間大雨導致雨水帶入車廂，行控中心接獲行車專員通報相關訊息後，已動員車站清潔人員上車協助處理，捷運系統營運正常。

有網友10日上午10時18分在Threads貼出淡水捷運站的影片，表示「雨直接炸進車廂內！車廂地板積水超多。列車啟動後，大片積水往車廂後面移動，所有人馬上把腳抬起來」，直呼自己坐捷運坐二十幾年了，是第一次碰到這種狀況。

而該畫面引發其他網友熱議，酸說「淹水都沒事了，為什麼規定乘客不能喝水」、「從建築上就知道了，台灣很多公共設施都沒有在考慮氣候的」、「大眾運輸還有水景，厲害吧（這個雨真的不要鬧了）」、「變水上捷運了」、「坐台北捷運，免費體驗花蓮溯溪。」

也有人直呼淡水人超辛苦，「這對淡水人來講日常了吧？遇到大雨基本都是這種情況，誰叫紅線是半露天站台 」、「幸好我今天不用坐紅線」、「為什麼車上的人可以那麼淡定」、「在淡水住沒多久就遇過，第一次也是嚇到。現在估計淡水路肩的排水孔正在上演噴泉」、「淡水真的要做遮雨棚」。