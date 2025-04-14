曝「39件罷免案」涉偽造連署已遭告發　中選會：未有任何差別待遇

▲中選會。（圖／記者陳家祥攝）

記者郭運興／台北報導

綠委吳沛憶罷免案因涉及偽造連署，領銜人人李孝亮、召集人劉思吟等人住處今（14日）遭到搜索。對此，中選會表示，今年2月間共收到61件罷免案，經各地依法定程序完成查對作業後，或可能涉及偽造情事或有往生者連署者計41件，迄上禮拜五為止，中選會則已依法循例向最高檢察署予以職務告發者計39件，其餘2件待彙整資料後，亦會依法予以職務告發，未有任何個案上之差別待遇。

針對外界對罷免案疑問，中選會發出3點聲明，第一、有媒體關心罷免案職務告發相關辦理進度部分，中選會於今年2月間共收到64案罷免案，扣除不受理或重複送件者後，則計有61件罷免案。

中選會表示，其中，經各地依法定程序完成查對作業後，或可能涉及偽造情事或有往生者連署者計41件。迄上個禮拜五為止，中選會則已依法循例向最高檢察署予以職務告發者計39件，其餘2件待彙整資料後，亦會依法予以職務告發，並未有任何個案上之差別待遇。

中選會指出，第二、罷免「辦事處」相當於選舉的競選總部，與罷免「連署站點」及擺攤等活動係屬二事，公職選罷法第86條係就罷免「辦事處」做規範，該條並非就「連署站點」及連署活動做規範，謹先予敘明；亦即，罷免「辦事處」與相關「連署站點」或其擺攤之相關活動係屬二事。

中選會再指，又「連署站點」或其擺攤之相關活動所涉及之相關各該法律、自治法規等等，往往與公職選罷法無涉，如可能另涉及教育基本法或大學自治等範疇，或另涉及行政中立法或其他法律規定部分（如各地市縣或鄉鎮市區公園管理規定等等），該等事項並非選務機關所掌範疇，故此節選務機關依法循例並不予以評論，仍請各界瞭解，也請特定媒體或有心人士勿因自行混淆而有造謠或散佈不實訊息等情。

中選會強調，第三、選務機關並非政治評論單位，對於司法檢調偵辦中之案件，依法循例並不予以評論，以維選務中立暨選務不語之立場，且各地選委會與中選會等23個選務機關皆會依法辦理選務；又有關區域立法委員罷免案的二階連署送件之受理單位則為各地選委會，並非有心人士所指之中選會，而目前（迄4/13止）各地選委會並未收到任何二階連署送件之罷免案，亦併予說明。