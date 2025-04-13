美國豁免電子產品對等關稅　中國商務部：修正錯誤做法的一小步

▲美國豁免手機電腦等電子產品，中國商務部13日做出回應。（圖／路透）

記者柯沛辰／綜合報導

美國總統川普日前宣布對等關稅，更對中國加徵至125％。不過，美國海關和邊境保護局（CBP）11日晚間公告，縮小關稅徵稅範圍，豁免電腦、智慧型手機、晶片、晶片製造設備等電子產品。對此，中國商務部回應，這是修正錯誤的一小步，敦促美方徹底取消「對等關稅」的錯誤做法。

中國商務部表示，美方在美東時間4月12日公佈相關備忘錄，豁免電腦、智慧型手機、半導體製造設備、積體電路等部分產品的「對等關稅」，這是繼4月10日暫緩對部分貿易夥伴徵收高額「對等關稅」以來，對相關政策做出的第二次調整，中方正在對相關影響進行評估。

中國商務部指出，這是美方修正單邊「對等關稅」錯誤做法的一小步。以一紙行政令出台所謂「對等關稅」，不僅違反基本的經濟和市場規律，也是對國家間互補合作和供需關係的無視。

中國商務部強調，中美經貿關係的立場是一貫的。貿易戰沒有贏家，保護主義沒有出路。自「對等關稅」4月2日推出以來，美國不僅未解決自身任何問題，反而嚴重破壞國際經貿秩序，嚴重干擾企業正常生產經營和人民生活消費，損人不利己。

中國商務部呼籲，中國有句古話，「解鈴還須繫鈴人」，「我們敦促美方正視國際社會和國內各方理性聲音，在糾錯方面邁出一大步，徹底取消『對等關稅』的錯誤做法，回到相互尊重，透過平等對話解決分歧的正確道路上來。」