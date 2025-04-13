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鳳林慢城桐花祭熱鬧登場！「拜伯公」祈福　健行看300年桐花樹

▲「桐花飛舞‧繽紛鳳林」桐花祭活動記者會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲「桐花飛舞‧繽紛鳳林」桐花祭活動記者會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

2025「桐花飛舞‧繽紛鳳林」桐花祭活動即將於4月19日星期六7:30-13:00假三好米花蓮廠熱鬧登場！本次特別與鳳林鎮客屬會共同合作，辦理「遶山花看桐花」健行活動，現場還有邀請在地學校及地方藝文團體舉辦「客家藝文饗宴」，歡迎全國鄉親假日一起到鳳林健行、賞桐花、聽音樂，感受花蓮客家及桐花之美。

▲「桐花飛舞‧繽紛鳳林」桐花祭活動記者會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣長徐榛蔚非常重視文化力的培植，透過文化力能帶動深度的觀光體驗，非常歡迎全國鄉親在浪漫的4月桐花時期，來花蓮慢城歡聚桐遊趣，共下來看表演鬥鬧熱。縣府客家事務處處長潘乾鑑表示，本次活動於鳳林鎮鳳義里桐花廊道舉辦，以桐花與客家文化為核心，藉由伯公及桐花祭儀祈求平安護佑，並透過美麗的花景及客家音樂緩和緊繃的身心，以帶動花蓮觀光旅遊，讓全國鄉親一起共享客庄生活傳統、永續傳承客家文化。

▲「桐花飛舞‧繽紛鳳林」桐花祭活動記者會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

活動內容相當豐富精彩，有敬神「拜伯公」暨桐花祭暨儀祈福儀式，祈賜參與民眾闔家幸福平安，還有精心安排的客家藝文表演，健行中走入盛開的桐花大道欣賞五月雪之美，不但有定點導覽解說，讓大家認識桐花，了解桐花的生態，路線將經過已有300歲的「百年茄苳樹」，可於百年茄苳散發的芬多精中向「茄苳伯公」上香祈福。健行路程來回約4公里，走完全程可獲得摸彩券、園遊券及美食券等，並在當日路程中穿插闖關贈好禮親子互動活動等好康。

▲「桐花飛舞‧繽紛鳳林」桐花祭活動記者會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

除4月19日健行活動外，今年度更擴大舉辦鳳林鎮的客庄小旅行，以騎自行車賞桐花遊景點的深度小旅行，預計於4月25至27日辦理，將帶領遊客遊覽鳳林在地優質旅遊景點，如校長夢工廠、鳳林客家文物館、桐花大道、茄苳神木、廖快菸樓、林田神社、箭瑛紀念公園等，另外安排擂茶體驗及美好花生等客庄產業參訪，遊程豐富、物超所值，歡迎鄉親踴躍報名。

2025「桐花飛舞‧繽紛鳳林」桐花祭，小旅行活動報名請上花蓮縣政府客家事務處官網查詢，或電洽鳳林鎮客屬會，電話：0939-011278，吳小姐。
 

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