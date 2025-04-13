林右昌：國民黨主席是朱立倫？還是王滬寧？　藍白是立委還政協？

▲民進黨人民是頭家政策宣講會台北場，民進黨秘書長林右昌發表談話。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨秘書長林右昌13日出席「人民是頭家」宣講活動時表示，國民黨立院黨團總召傅崐萁在去年，從中國回來之後，立法院就全亂了，他已經不知道現在國民黨主席是朱立倫，還是王滬寧，他也分不清國民黨、民眾黨立委，這些「傅隨組織」，是跟隨傅崐萁的立法委員，還是政協委員，看不出是藍色還是紅色的。

林右昌表示，台商減少在中國的投資，大家紛紛撤離中國，外商也是這樣。他說，從2010年，馬英九當總統時候，台商對中國投資就在下降，並且轉移到世界其他國家去，所以這樣趨勢是國民黨執政時候，馬英九執政時候就開始。

林右昌指出，因為台灣人跟世界各國，看到中國利用自由貿易體系的方便帶動他經濟發展，但沒有帶給中國內部政治改革，反而是威權跟軍事擴張的力量，對百姓控制更加嚴厲，對社會宰制跟國際社會威脅更加嚴重，所以大家都知道中國野心不僅是台灣，中國野心是全世界。

「中國是世界和平麻煩製造者」。林右昌表示，不僅侵擾台灣，附近的菲律賓也有很多摩擦衝突，日本也是被中國軍機侵擾，中國軍艦還跑8000公里跑道雪梨外海去實彈演習，中國援助俄羅斯對烏克蘭戰爭，現在是不爭事實，中國經濟很差，中國青年失業率一度超過20%，中國內需、出口都出很大問題，全世界都在跟中國保持距離此策安全。

▲民進黨人民是頭家政策宣講會台北場，民進黨秘書長林右昌發表談話。（圖／記者李毓康攝）

林右昌說，但是藍白不是這樣，他們提出對策只有一個招數，就是跟中國共產黨綁在一起，傅崐萁去年從中國回來後，立法院就全亂了，不知道現在國民黨主席是朱立倫還是王滬寧，分不清楚國民黨跟民眾黨立委，這些「傅隨組織」，跟隨的傅崐萁，是政協委員還是立法委員，看不出是紅色還是藍色。

林右昌表示，前總統蔣經國說，要聯合亞洲國家，合力肅清禍源匪共，奠定亞洲安全和平。他說，但是國民黨不反共，反而是親共，附和中國主張對抗台灣主流民意，中國文攻武嚇沒有減輕跟停止；他強調，民進黨沒有妖魔化這一切，所以2300萬同胞每天碰到，包括辛苦國軍海巡弟兄，檢警調同仁都在面對實在看得到的境外敵對勢力。

林右昌指出，很可惜有人明顯在當傳聲筒，刻意美化統戰，瞎挺武統台灣，「主席賴清德一直說，政黨可以競爭，但國家不可以犧牲」，可是今天裡應外合已經是台灣民主最大危機。

林右昌強調，罷免不是藍或綠的事情，在很多縣市很多支持國民黨民眾，甚至忠貞國民黨員，看不下去國民黨噁心嘴臉，說這不是罷免藍委，而是罷免紅委。他說，首惡就是傅崐萁，大家罷免傅崐萁，一起除三害，為花蓮除害、為國民黨除害、為台灣除害。