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台鐵電車線受損「故障懸臂鐵道局曾移設」　8列車延誤

▲▼台鐵EMU3000型新美學城際列車。（圖／記者李姿慧攝）

▲台鐵康樂=台東間電力設備受損，EMU3000型新自強號集電弓也損壞。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵南迴線康樂=台東間今(12日)下午16時05分電車線設備受損，懸臂組螺栓脫落，造成懸臂組位移及跳線損壞，康樂=台東一度中斷停駛，故障地點為鐵道局花東雙軌化工程移設懸臂組位置，台鐵傍晚17時許搶修完成，該起事件造成8列車延誤，1540人受影響，台鐵表示，未乘車車票可於1年內退票免手續費。

台鐵公司說明，今下午16時05分南迴線台東=康樂站間，電力設備懸臂組螺栓脫落，造成懸臂組位移及跳線損壞1組，無人員傷亡，通過該區間的168次EMU3000型新自強號集電弓受損，詳細事故原因，台鐵公司運安處已派員調查中，初步調查故障地點為鐵道局東工分局為辦理花東雙軌化工程，於今年度3月7日移設懸臂組的位置。

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台鐵今下午16時50分也在台東=知本間啟動客運接駁，損壞電力設備於17時10分搶修完成，台鐵派出搶修救援車第9682次17時30分啟動救援，17時58分連掛完成將168次新自強號拖回台東站。台鐵公司表示，該起事件截至今晚間18時27分止，影響8列次累積延誤332分，旅客1540人受到影響。

針對旅客預定乘車班次因受電車線設備故障影響，致列車停駛、未及搭乘，或旅客無法搭乘，台鐵公司表示，旅客可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站售票窗口比照颱風警報退費規定辦理，免收退票手續費。至車站售票窗口以外通路退票者，依通路商之規定扣手續費後退票款。

另使用信用卡購票旅客，可於乘車日起一年內，持原信用卡及車票正本，至各車站辦理退費至信用卡帳戶。因列車運行中斷、停駛、取消，於途中中止旅行者，退還未乘區間票款；於起程站中止旅行者，或折返回起程站，退還原票票款；改乘較低等級列車者，退還車種間票款差額。持中斷區間台鐵公司定期票旅客，依車站公告延長有效期間一日。

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