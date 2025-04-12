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導演林正盛、楊正欣+朱約信合拍紀錄片　號召聲援罷免

▲兩大導演拍片聲援罷免行動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲兩大導演拍片聲援罷免行動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東罷免立委黃建賓行動已進入最後衝刺階段，文化界也開始出現明顯動態。由柏林影展最佳導演、金馬獎最佳編劇林正盛，以及長期拍攝社運題材的紀錄片導演楊正欣，共同執導的紀錄片《好山，好水，好好做人》於近日發布。該片由台語歌運動推手朱約信共同製作，意圖透過影像傳遞一場對政治現況的反思與行動號召。

影片內容聚焦於台東地方發展與政治人物問政作為，引述金門立委陳玉珍在國會質詢時的一句「放下妳那要飯的碗」，所引發文化界強烈反彈。該言論在全台引起高度討論，如今也延伸至台東地方政治場域，成為罷免聲浪升高的催化劑之一。

林正盛導演表示，自己出生於台東，16歲離鄉打拼，對家鄉始終懷有深厚情感。他提到，黃建賓在擔任大武鄉長期間，拆除了具有歷史意義的大武車站，該站曾是南迴公路上許多旅人歇腳、如廁、用餐的重要據點，對在地居民而言具有高度情感連結。然而車站拆除後，該地卻長期荒廢，未見任何實質建設，令人感到失望。

林正盛強調，他之所以支持罷免，是因為他認為黃建賓未能真正代表台東民意，而是多次配合黨意投票，包括支持國會擴權法案與被視為「毀憲親中」的爭議性提案。「不好好做人，連做自己都做不好」，這句話也成為紀錄片中的關鍵訴求。

導演楊正欣則從個人背景出發，分享她的轉變與立場。她表示，自己來自台北、成長於外省家庭，自小在忠黨愛國的氛圍中長大，然而目睹所屬政黨近年來背離初衷、親近對岸，讓她深感背叛與遺憾。她說，這場罷免不單是地方選舉，而是全台民主價值的試金石。

「我們可以擁有不同立場與信仰，但不能容忍失職與背離民意的民代繼續代表我們。」楊正欣強調，罷免制度是憲政體制中重要的一環，必須被民眾積極行使，才能讓民主機制真正運作。

這部紀錄片目前已在多個社群平台流傳，成為罷免行動中的一股文化動能，也象徵藝術與政治在當代台灣社會的緊密交織。

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