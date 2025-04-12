電動自行車衝進伯朗大道稻田　台東警「撈網救手機」護農作

▲機警警員「撈魚網巧救手機」護農民心血。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東池上伯朗大道不僅是國內外遊客爭相造訪的景點，更在近日見證了一場警民合作、暖心救援的實例。來自高雄的一家四口日前造訪伯朗大道，騎乘四人座電動自行車時不慎摔入稻田田埂，所幸僅輕微擦傷。現場處理事故的員警也臨機應變，以撈魚網成功救回掉落水田的手機，避免踩壞農民辛苦耕作的稻作。

事件發生於本月12日中午12時左右，一名67年次陳姓女子與家人騎乘四人座電動自行車，行經伯朗大道時於迴轉過程失控，整車連人摔入田埂邊坡。陳女腳部受到擦挫傷，無生命危險，路過民眾見狀後立即撥打110通報。

接獲報案後，隸屬關山警察分局的錦安派出所警員洪于涵迅速趕抵現場。此時傷者已被救護人員安置於車內準備送醫，而家屬則焦急表示手機在摔落瞬間滑入了一旁的水田中。

為避免踩踏破壞農民一整季辛勞耕耘的稻作，洪員靈機一動，返所取來一支長柄撈魚網，再返回現場，在民眾協助下小心搜尋。不久之後，手機在泥濘與稻梗中被順利撈出，完好無損。陳女看到手機完好無缺，感動地向洪員表達感謝：「謝謝妳的用心與細心！」

除了救回手機，洪員也主動關心傷者狀況，確認陳女傷勢無虞且家屬堅持自行就醫後，才安心離開現場。

陳女一家受訪時表示，這趟原本因事故有些驚險的旅行，因洪員的貼心與機智而變得格外溫暖，「第一次感受到台東警察的熱忱與效率，真的很感謝。」

關山警分局也藉此提醒民眾，伯朗大道雖風景優美，但部分路段路幅狹窄，騎乘協力車或電動車時應減速慢行、留意地形與交通狀況，以避免類似意外發生。

本次事故雖屬輕傷，卻彰顯基層警察對民眾與農民雙重保護的職責。洪于涵員警的即時反應與溫柔處置，不僅守護了旅客財產，也保全農民心血，堪為警界執勤典範。