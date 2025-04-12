台東長者迷路體力不支跌坐溝邊　警方尋獲助他回家

▲台東警即刻救援守護長者安全。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣東河鄉日前傳出一起迷途事件，一名罹患失智症與中度智能障礙的87歲老翁在清晨離家後未返，家屬焦急四處尋找未果，最終向警方報案請求協助。都蘭派出所獲報後立即展開搜尋行動，終在數小時後於當地一處水溝邊發現長者，成功避免憾事發生。

據了解，這起事件發生在近日上午，一名男子報案稱其高齡父親獨自離家後久未返家，因老人家患有失智症與智能障礙，恐有生命危險。接獲報案後，都蘭派出所警員何李謙與正在實習的訓練生吳政聰、蔡宗翰隨即展開地毯式搜索，逐一沿著長者可能行經的路徑進行仔細搜尋。

經過一段時間的搜查，警方終於在東河鄉興隆地區、聖安宮旁約100公尺處的水溝邊發現老翁蹲坐在地，神情恍惚，疑似因體力不支跌坐溝邊。由於現場環境濕滑且偏僻，若無人及時發現，恐有意外風險。

警方立即通報都蘭消防分隊，並由救護人員現場檢視老翁身體狀況，初步確認無明顯外傷或脫水現象，狀況穩定。隨後由警方協助安全返家。

長者家屬見父親平安回家，激動不已地表示：「真的非常感謝警方與救護人員的幫忙，如果沒有你們即時協助，我父親不知道會發生什麼事！」對警方積極迅速的行動表達萬分感激。

成功分局分局長龔士哲對此表示，這起案件所幸處置得宜、發現及時，成功避免長者發生進一步危險，並肯定都蘭派出所員警的機警與迅速反應。他也再次呼籲，家中如有失智或智能障礙長者，應配戴可辨識身分的聯絡牌或穿戴防走失裝置，以利走失時快速協尋返家，確保其人身安全。

警方提醒民眾，若發現疑似走失或迷途的長者，應立即撥打110報案，由警方進行協尋與處置，攜手守護銀髮族的安全與尊嚴。