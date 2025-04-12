基隆教育升級！2.3萬組課桌椅換新　高中生參與設計超驚喜

▲基隆砸4400萬換新課桌椅！2.3萬組「人體工學款」學生親設計。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



記者郭世賢／基隆報導

基隆市國小至高中課桌椅多數使用逾10年，出現老舊、損壞等問題，影響學生學習品質。為提供更舒適的學習環境，市府推動「課桌椅汰換計畫」，分4年投入4400萬元，全面更新2萬3300組課桌椅，預計2027年全數完成。其中，高中部分今年可全數更新，國中小則已更換1萬4296組，2025年將全數汰換完畢。

學生參與設計 打造人體工學課桌椅

此次更新特別採納學生意見，高中課桌椅以「我的課桌椅我作主」為理念，市長謝國樑邀請學生參與設計討論，從顏色、材質到功能，讓學生提出理想課桌椅的樣式。最終成品符合人體工學，桌面加寬、桌腳可調高度，座椅採用透氣材質並加裝軟墊，大幅提升舒適度。

暖暖高中楊姓學生開心表示：「看到大家一起許願的課桌椅真的出現在眼前，覺得既興奮又開心！」

兼顧環保永續 舊桌椅循環再利用

教育處長徐嬿立指出，新課桌椅不僅滿足學生需求，更融入SDGs環保永續理念，汰換後的舊桌椅也會妥善再利用，落實資源循環。

市長謝國樑強調，更新課桌椅不僅改善學習環境，更有助學生養成良好坐姿，提升學習效率。

這項計畫獲得師生高度肯定，未來將持續優化教育設施，為基隆學子打造更優質的學習空間。