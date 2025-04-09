防災總動員！基隆推動全社會防衛韌性　五大主軸強化災害應變

▲對抗極端氣候！基隆市建構全民防衛網，重點強化排水防災。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為強化基隆市整體防衛與災害應變能量，基隆市政府於8日14時，於基隆市災害應變中心召開上半年「全民防衛動員準備、戰力綜合協調及災害防救三合一會報」。本次會報由秘書長方定安主持，邀集國軍、警政、消防、民政及公私部門代表，共約70人出席與會。全面檢視災防整備、全民防衛及動員整備情形，強化跨機關橫向聯繫及整合協作效能。

中央單位包括行政院動員會報沈處長、災防辦公室李參議、臺閩戰綜會報秦少校及基隆市戰綜會報林上校等長官出席，就「全社會防衛韌性」推動重點進行交流。本次會議特別聚焦五大主軸「民力訓練暨運用」、「戰略物資盤整暨維生配送」、「能源及關鍵基礎設施維運」、「社福醫療及避難設施整備」，以及「資通、運輸及金融網絡安全」，透過系統性的規劃與行動，打造全民防衛一體的行動架構。

此外，會中特別邀請強韌臺灣防災計畫國立臺灣海洋大學副校長顧承宇教授，以「基隆市強降雨暨災害潛勢分析」為題進行專題報告，深入分析基隆市災害趨勢與氣候變遷的關聯。顧教授指出，基隆市淹水通報高峰多集中在6月與10月。對於淹水災害的防範，建議增加通洪斷面、加強排水溝疏浚與清淤、擴大防災士培訓、並整合與強化各單位防災教育與行動，可以有效做好城市的防災與減災工作。

秘書長方定安表示，三合一會報每半年舉辦一次，希望磨練全民動員、戰綜協調與災防應變三會報的綜合機制。113年基隆市面對山陀兒颱風侵襲，帶來78年以來最大日雨量，基隆市各地傳出許多災情。在市府、國軍及民間單位的共同努力，有效動員處理各項災情，迅速完成各項災後復原工作。藉由三合一會報的平台，讓「全民防衛動員機制」可以有效整合，全面強化本市的防災韌性。