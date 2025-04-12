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工寮超奇怪「半夜叫便當」　賭場找阿北把風！90歲人瑞也來捧場

▲▼岡山警方破地下職業賭場，共查獲41名賭客，其中驚見90歲高齡賭客。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲▼岡山警方破地下職業賭場，共查獲39名賭客，其中驚見90歲高齡賭客。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄岡山警分局日前接獲線報，指出燕巢區鳳澄路一帶有工寮出入人員複雜，疑似有流動賭場。警方成立專案小組，經多日調查蒐證後，於昨(11日)上午11點50分持橋頭地方法院核發的搜索票，前往該處工寮進行攻堅，一舉破獲這個隱身在偏僻之處的地下賭場。

警方當場查獲賭資新台幣14萬元、抽頭金1萬元，以及象棋、骰子等賭具，並逮捕62歲的曾姓負責人、75歲的鄒姓把風人員，以及39名賭客，總計41人。由於涉案人數眾多，警方還特別調派大型警備車輛前往載送。

▲▼岡山警方破地下職業賭場，共查獲41名賭客，其中驚見90歲高齡賭客。（圖／記者吳世龍翻攝）

警方調查發現，曾姓男子為了掩人耳目，刻意選擇在燕巢區鳳澄路附近巷弄內的偏僻工寮設立賭場，並以象棋為賭具，進行俗稱「肉龜」的賭博活動。為了躲避警方查緝，曾男還安排鄒姓老翁在工寮外負責把風，只要發現可疑人車，便會立刻通風報信，通知賭客逃逸，只是半夜常叫便當，十分詭異。

警方表示，此次查獲的賭客年齡偏高，年紀最大者已高達90歲，最小的也有45歲，可見其「賭性堅強」。全案經警方訊問後，已將曾姓負責人及鄒姓把風人員依賭博罪嫌移送橋頭地檢署偵辦，其餘39名賭客則依《社會秩序維護法》裁罰。

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