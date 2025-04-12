婦炸豬油「發爐」端鍋放櫃子火燒更旺　熱油燙四肢全身傷

▲苗栗市婦人炸豬油引發噴濺，高溫熱油燙傷自己四肢、皮開肉綻；另外，公館鄉透天厝火警，火舌四竄 。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗市文發路一棟透天厝今（12日）天上午9時許發生住宅火警，一名翁姓婦人炸豬油時不慎引發火警，她一時慌張將鍋子端到櫃子後，火舌迅速竄燒，導致她的手、腳、臉部遭燙傷、皮開肉綻，幸好及時逃生，消防局人車迅速撲滅火勢，起火原因有待釐清。

消防局指出，今天上午8時51分接獲苗栗市文發路住宅火警，出動苗栗、特搜、頭屋及一大共8車17人，救災人車抵達時，火場為一棟3層樓透天厝，起火點在1樓後方廚房，翁姓女屋主（54歲）手腳和臉部燙傷，已逃生在屋外，鄰居剛好騎機車返家，翁婦負傷趕緊呼喊「救我」！鄰居急忙拿水龍頭幫她降溫。

消防局第一救災大隊長鄭勝峰指出，翁姓婦人自稱當時在廚房炸豬油，不慎引發油爆，高溫的豬油到處噴濺，她一時情急將鍋子又搬到櫃子裡面，引發2度火警，眼見火舌四竄才往外逃生。據指出，婦人平時跟獨子同住，兒子今天外出上班不在家。

另外，公館鄉大同路一間3層樓透天厝，昨（11日）深夜22時42分發生火警，69歲獨居的張姓老翁自1樓臥室逃生，但3樓因堆放雜物，火勢一發不可收拾，經約1小時搶救才撲滅，燃燒面積約30平方公尺。