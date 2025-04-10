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行動電源壞了！丟錯最高罰6000塊　拿去「1據點」回收能折錢

▲行動電源,電池,充電寶。（圖／記者蔡玟君攝）

▲行動電源。（圖／記者蔡玟君攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

科技產品普及，行動電源是許多人不可或缺的配件。然而，許多人對行動電源的使用壽命和正確回收方式似乎不清楚，可能會因此引發環境污染及潛在的火災風險。專家指出，不要的行動電源除了拿給資源回收車之外，也可以到超商、超市、量販店等地點回收。其中，有超商提供行動電源回收折扣，可折2元至3元。

新北市環保局日前在粉專「新北i環保」提醒民眾，行動電源的使用壽命約在2至4年，一旦發現膨脹、過熱或充電困難等問題，應立即更換並妥善回收。

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新北市環保局指出，行動電源內含有鋰聚合物電池或鋰離子電池，這些都屬於二次鋰電池，如果處理不當，可能會導致環境污染和火災。因此，回收行動電源時，應將其單獨分裝並確實密封，避免造成傷害。

新北市環保局也提醒，根據《廢棄物清理法》規定，若未依規定丟棄行動電源，最高可被罰款6000元。因此，行動電源應適當分類，並交給清潔隊的資源回收車或指定的回收點進行處理。

目前，全台已設有多個回收站點，包括連鎖便利商店（如7-11、全家、萊爾富）、超市及量販店（如家樂福、大潤發、愛買）、無線通信器材零售業、攝影器材零售業、學校、社區的乾電池回收點及汽機車加油站等。

此外，除了行動電源外，其他3C配件如充電器、充電線、耳機、滑鼠、遙控器等，也都應適當回收，以確保環境安全並減少資源浪費。部分通路甚至提供回收折扣，例如7-11和全家便利商店均提供行動電源回收折扣，全家每台折抵2元，7-11則可折抵3元，限當次購物使用（部分商品不適用）

另外，台電也曾在粉專提醒，若不小心摔到行動電源，出現龜裂或膨脹異常情形，應立即停止使用並回收。台電指出，行動電源內含鋰離子或鋰聚合物電池，若隨意丟棄垃圾車，經擠壓可能危及清潔隊員安全，因此要送至資源回收車才行。

台電還補充，選購行動電源時要注意標示，選有經濟部標準檢驗局BSMI認證合格產品。至於體積小、價格便宜，但廠商標示電容量卻超大的產品，可能標示不實，建議避免購買。

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