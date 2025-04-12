南投縣府法院設立家暴服務處20年　社工累計服務10萬人次

▲南投縣政府駐點法院社工設立近20年，已服務近10萬人次。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

法院對大部分民眾是陌生又令人焦慮的處所，家庭暴力當事人尤其感到不安和卻步；南投縣政府表示，在南投地方法院南投簡易庭安排駐點社工已邁入第20年，協助近10萬人次的家暴當事人就近獲得專業的服務。

南投縣社會及勞動局表示，家暴當事人常擔心身心持續受到傷害及遭遇他人議論壓力，又需要獨自面對司法開庭調查過程；縣府早自94年6月起，即開始委託財團法人勵馨社會福利事業基金會，在南投地方法院南投簡易庭一樓設立「南投縣政府駐臺灣南投地方法院家庭暴力事件服務處」，透過社工人員的陪伴及協助，降低當事人面對司法訴訟過程中的障礙與焦慮。

社勞局說明，服務處社工人員與當事人接觸的過程當中，除給予情緒上的支持與安撫，亦協助進行受暴證據的整理與司法程序說明，並在陪同出庭過程中給予關心和支持，讓當事人在開庭過程中能夠保持冷靜、清楚敘述受暴經過並保障開庭程序權益。

社勞局提醒，民眾如有需要，請撥空來電或親臨洽詢，家暴事件服務處的地址為南投縣名間鄉彰南路356-7號、專線電話：049-2227885、服務時間為上午8點半至中午12點半；下午1點半至下午5點半，將有專業社工人員提供服務，協助當事人走出家庭暴力的陰影。