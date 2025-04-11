快訊／林明佐、陳政谷慘了！逃亡海外有巨款享受　二度撤銷交保

▲陳政谷（左）、林明佐（右）日前裁定交保，檢方提出抗告，台中地院增設電子腳鐐、電子監控等條件放人，近日檢方再提抗告，台中高分院撤銷發回。（圖／資料照）



記者白珈陽／台中報導

台中地檢署偵辦九州博弈集團案，涉案的刑事局高官林明佐與集團負責人陳政谷，日前分別以1200萬元、2億元交保，經檢方提出抗告，台中地院增設電子腳鐐、電子監控等條件放人；檢方近日再提抗告，台中高分院認仍有斟酌餘地，今天（11日）撤銷裁定，二度發回原審。林、陳能否繼續交保在外，將視地院裁定。

台中高分院今天指出，據起訴書所載，林明佐收受賄賂與財產來源不明達6616萬餘元，雖林被扣押1216萬元，仍與前者有所差距，約有5400萬元差額不知去處，如林逃亡海外，可以在某處享受這筆5400萬元鉅款度過餘生，若維持之前1200萬元交保，能否足以擔保林不會偷渡或以其他方式離境？高分院認為，此疑慮並非無疑。

另外，林明佐以羈押期間接受腰椎椎板切除併移除脊椎腫瘤手術，切片病理報告為惡性腫瘤，生活無法自理等理由聲請交保，台中高分院認為，若戒護就醫不足以維持林的健康，羈押法及刑事訴訟法也有保外就醫的機制，目前的醫療技術林也恢復有望，是否林只能在外部醫院治療且一定不會逃亡出境？也有商榷餘地。

陳政谷部分，台中高分院查，陳在檢警偵辦此案初期，就有準備出境動作，顯示高度逃亡可能性；九州集團網站賭資金額達438億餘元，且本案扣押金融帳戶、存款及不動產合計41億餘元，可見九州集團財力雄厚，檢方認為與陳的2億元交保金額不成比例，而原審經抗告仍維持2億元交保，並未說明為何維持此金額。

台中高分院認為，林、陳原審均維持撤銷前的相同具保金額，雖輔以其他條件，但是否足以確保本案後續審判及執行？並非無再行斟酌餘地，檢察官抗告為有理由，裁定撤銷發回原審。

