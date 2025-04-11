告別式現場畫面曝！網紅「安哥」遭控虐死女友　12日開記者會說明

記者翁伊森、劉人豪／嘉義報導

抖音網紅「安哥碎碎念」被指控家暴，導致陳姓女友「安嫂」過世，而安嫂的弟弟在臉書公開多張驗傷單，透露姊姊死時「七孔流血」。今（11）日安嫂告別式，安嫂弟弟痛心說，不捨姊姊一生坎坷，現在她解脫了，「我們讓她一路好走」。而安哥除發文呼籲社會大眾尊重檢方調查和法院判決，也表示將於明（12）日召開記者會說明，時間地點待定。

▲抖音網紅「安哥碎碎念」被指控家暴，導致陳姓女友「安嫂」過世，安嫂今舉行告別式 。（圖／記者翁伊森翻攝）

安嫂的弟弟日前在臉書上表示，姊姊遭受安哥家暴長達兩年，今年2月更被打得嚴重，回家求救後仍不幸去世。難過說姊姊死時是「七孔流血」，並痛斥安哥豬狗不如，強調一定會有報應。安嫂弟弟還曝光安哥趁家屬不在時，偷偷溜進姐姐靈堂的畫面，痛罵他是垃圾，為了保住抖音流量和愛妻假人設，拍影片討拍網友。





▲安嫂弟弟表示，真的很不捨姊姊一生坎坷。（圖／記者翁伊森翻攝）

安嫂今告別式，安嫂弟弟表示，真的很不捨姊姊一生坎坷，現在她解脫了，我們讓她一路好走， 希望姊姊可以很放心的走，這個場面很感謝心疼姊姊的粉絲們，姊姊在世時對姊姊的包容，一起好好送姊姊最後一段路。

對於這些指控，安哥日前在臉書發文回應，呼籲社會大眾尊重檢方調查和法院判決。他表示，「發生事情的隔天檢調單位就有請我去驗尿，是否有毒品反應，會由法院來判定，請大家尊重法律判決，人在做天在看！」今也說12日會召開記者會說明，時間地點待定。

▲安哥指出明天會開記者會對外說明。（圖／記者翁伊森翻攝）

法醫指出，解剖發現陳女臟器充血，沒有發現創傷或疾病之情事。另，陳女家屬提及生前遭毆打凌虐，相驗沒有看到致命性外力損傷，若有相驗外觀就看的出來，因此運用顯微鏡檢查，但初步也沒有發現。法醫為求謹慎是否有藥物致死或其他內傷，已採證化驗，確切死因待毒藥物鑑定及顯微鏡檢查確認，目前還不能排除毒藥物介入之可能性，皆需進一步檢驗確認。