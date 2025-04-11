　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

告別式現場畫面曝！網紅「安哥」遭控虐死女友　12日開記者會說明

記者翁伊森、劉人豪／嘉義報導

抖音網紅「安哥碎碎念」被指控家暴，導致陳姓女友「安嫂」過世，而安嫂的弟弟在臉書公開多張驗傷單，透露姊姊死時「七孔流血」。今（11）日安嫂告別式，安嫂弟弟痛心說，不捨姊姊一生坎坷，現在她解脫了，「我們讓她一路好走」。而安哥除發文呼籲社會大眾尊重檢方調查和法院判決，也表示將於明（12）日召開記者會說明，時間地點待定。

▲▼ 安哥 安嫂告別式 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲抖音網紅「安哥碎碎念」被指控家暴，導致陳姓女友「安嫂」過世，安嫂今舉行告別式 。（圖／記者翁伊森翻攝）

安嫂的弟弟日前在臉書上表示，姊姊遭受安哥家暴長達兩年，今年2月更被打得嚴重，回家求救後仍不幸去世。難過說姊姊死時是「七孔流血」，並痛斥安哥豬狗不如，強調一定會有報應。安嫂弟弟還曝光安哥趁家屬不在時，偷偷溜進姐姐靈堂的畫面，痛罵他是垃圾，為了保住抖音流量和愛妻假人設，拍影片討拍網友。

▲▼ 安哥 安嫂告別式 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲安嫂弟弟表示，真的很不捨姊姊一生坎坷。（圖／記者翁伊森翻攝）

安嫂今告別式，安嫂弟弟表示，真的很不捨姊姊一生坎坷，現在她解脫了，我們讓她一路好走， 希望姊姊可以很放心的走，這個場面很感謝心疼姊姊的粉絲們，姊姊在世時對姊姊的包容，一起好好送姊姊最後一段路。

對於這些指控，安哥日前在臉書發文回應，呼籲社會大眾尊重檢方調查和法院判決。他表示，「發生事情的隔天檢調單位就有請我去驗尿，是否有毒品反應，會由法院來判定，請大家尊重法律判決，人在做天在看！」今也說12日會召開記者會說明，時間地點待定。

▲▼ 安哥 安嫂告別式 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲安哥指出明天會開記者會對外說明。（圖／記者翁伊森翻攝）

法醫指出，解剖發現陳女臟器充血，沒有發現創傷或疾病之情事。另，陳女家屬提及生前遭毆打凌虐，相驗沒有看到致命性外力損傷，若有相驗外觀就看的出來，因此運用顯微鏡檢查，但初步也沒有發現。法醫為求謹慎是否有藥物致死或其他內傷，已採證化驗，確切死因待毒藥物鑑定及顯微鏡檢查確認，目前還不能排除毒藥物介入之可能性，皆需進一步檢驗確認。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
546 2 6396 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／郭哲敏2億交保多次靠近機場海岸　火速拘提羈押
快訊／大陸輸美貨已少掉七成且續減　東南亞國家補不了大陸貨的缺
47歲黃曉明「8塊腹肌」炸出！　狂甩25KG「大肚消風」對比
殷琦新身份曝光　老公張市育上任首要難題對抗川普
出租套房縱火1死　隔2天又發現一具女焦屍
中國準備進行核彈級報復！傳習近平拍板「拋售美債」　專家曝下場
到摩鐵比較好工作！已婚科長強摸女下屬　記兩大過免職

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

18歲馬國男來台觀光卻當車手　第一天上工就被眼尖休假警抓了

籌車禍賠償金！他半小時白嫖2小模　搶錢還無套內射...重判15年

郭哲敏再羈押！2億交保後電子腳鐐多次警告　法院認有逃亡之虞

快訊／又有苦主！郭哲敏2億交保多次靠近機場海岸　火速拘提羈押

1800名師生熱舞迎鑾轎！學童體驗「鑽轎底」　嗨喊：媽祖我愛妳

桃園落水工人尋獲成冰冷遺體！勞檢處怒開罰　雇主將被移送法辦

肉包鐵畫面曝！男騎士遭撞「腦出血手斷」　網友：兩個寶撞一起

抖音「酥酥麻麻」賣喪屍煙彈　低胸女毒梟裝傻：東西不是我的

恐怖路線曝！檢修下水道被沖走20km慘溺死　家屬崩潰北上認屍

20年不間斷！彰化母女沿路發上萬結緣品　感受傳遞媽祖慈悲

淡水雨勢大捷運車廂灌進雨水 地板成滑水道！

#暴雨 炸進車廂積水！ #捷運 #紅線 變滑水道 #淡水

F.I.R.換血「2成員全陌生臉孔」！　開唱海報曝…歌迷都傻眼

#公車 沒到站！先站門口 司機狂噴 #南一中 學生10分鐘 #台南

【泰格與雪兒】控制狂男友

黃鐙輝「股災賠幾百萬」：不敢動個股　聽友人「損失兩千萬美金」安慰自己

【我的娜美勒！】有人拿錯？機場找不到行李箱…結果只是貼紙不見沒認出來XD

桃園轎車險滅頂！　平鎮環南地下道遇強降雨警方緊管制

【不要玩祖公XD】調皮孫偷幫祖公戴假髮直接變SIA

郭雪芙遠距離戀外國男友　自認是母老虎：我偏派！

18歲馬國男來台觀光卻當車手　第一天上工就被眼尖休假警抓了

籌車禍賠償金！他半小時白嫖2小模　搶錢還無套內射...重判15年

郭哲敏再羈押！2億交保後電子腳鐐多次警告　法院認有逃亡之虞

快訊／又有苦主！郭哲敏2億交保多次靠近機場海岸　火速拘提羈押

1800名師生熱舞迎鑾轎！學童體驗「鑽轎底」　嗨喊：媽祖我愛妳

桃園落水工人尋獲成冰冷遺體！勞檢處怒開罰　雇主將被移送法辦

肉包鐵畫面曝！男騎士遭撞「腦出血手斷」　網友：兩個寶撞一起

抖音「酥酥麻麻」賣喪屍煙彈　低胸女毒梟裝傻：東西不是我的

恐怖路線曝！檢修下水道被沖走20km慘溺死　家屬崩潰北上認屍

20年不間斷！彰化母女沿路發上萬結緣品　感受傳遞媽祖慈悲

沈文程曝選空軍超狂原因　理由讓胡瓜超傻眼

18歲馬國男來台觀光卻當車手　第一天上工就被眼尖休假警抓了

籌車禍賠償金！他半小時白嫖2小模　搶錢還無套內射...重判15年

建築減碳到營運節能　中醫大附醫榮獲2025建築永續獎3大獎

法新社：巴拿馬簽署協議　允許美軍駐紮「運河沿岸設施」

日調酒師南雲主于三「玉露馬丁尼」酒譜公開　從和食文化打造全新飲品體驗

經期胸部悶脹不適？7步驟按摩手技讓妳放鬆又美胸

台鐵第2波招募852人放榜　錄取率13%

陸對進口晶片啟動原產地審核！　美國三類IC恐遭殃

郭哲敏再羈押！2億交保後電子腳鐐多次警告　法院認有逃亡之虞

#公車 沒到站！先站門口 司機狂噴 #南一中 學生10分鐘 #台南

社會熱門新聞

快訊／台中勤美凌晨又傳墜樓　20歲女不治

男身中25刀陳屍後座「脖子幾被砍斷」兇手落網

台中勤美47天連傳3起墜樓案　恐怖巧合曝光

故意下錨「Z字型移動」勾斷海纜　惡船長起訴

柯秘書「橘子」被通緝傳悲報！　調查局網站掛點

許芷瑜遭列外逃通緝犯！檢舉可獲獎金

IDF戰機夜間訓練爆意外！國防部回應

店門口「47天3人墜樓亡」　台中最苦星巴克超無奈

桃園工人找到了！打撈上岸「已屍僵」

47天3人同地墜樓亡！台中勤美誠品綠園道哀悼發聲

獨／夫慘被丟包醫院亡　妻睡醒接「死亡宣告」淚崩

貨車司機基隆港遭輾斃　聯結車駕駛驚：根本沒看到人

40歲男被丟包醫院亡！落跑2人竟擁2把「火併神器」

女房客「吃室友泡麵」遭性侵！DNA成鐵證

更多熱門

相關新聞

家庭主婦成車手　退休男扛800萬投資險打水漂

家庭主婦成車手　退休男扛800萬投資險打水漂

北市中正區1名男子，平時旅居國外，回台時卻突然跑到銀行要領8百萬，行員驚覺有異，立刻通知警員到場處理，警員一聽便得知就是詐騙，於是要男子配合約出取款的「理財專員」，警方也在面交後順利逮人。

貨車司機基隆港遭輾斃　聯結車駕駛驚：根本沒看到人

貨車司機基隆港遭輾斃　聯結車駕駛驚：根本沒看到人

男開「瑞典坦克」闖紅燈撞進停車場毀2車

男開「瑞典坦克」闖紅燈撞進停車場毀2車

桃園工人找到了！打撈上岸「已屍僵」

桃園工人找到了！打撈上岸「已屍僵」

神鬼會計師坑10老闆騙1億　還洗錢25億

神鬼會計師坑10老闆騙1億　還洗錢25億

關鍵字：

家暴抖音網紅社會爭議真相澄清法庭裁決影音

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台中勤美凌晨又傳墜樓　20歲女不治

美稱對中課145%　道瓊盤中瀉2000點

王思佳丈夫首發聲！5聲明粉碎「當司機、富二代」傳言

男身中25刀陳屍後座「脖子幾被砍斷」兇手落網

台中勤美47天連傳3起墜樓案　恐怖巧合曝光

李珠珢彎腰敬禮「辣露北半球」　影片破200萬觀看

陸被課145%！他曝台灣2產業「一堆廠商突接急單」

故意下錨「Z字型移動」勾斷海纜　惡船長起訴

王思佳尪職業遭起底！心碎護夫「還他隱私」　

芭達雅活春宮　男女全裸交纏拍色色片

柯秘書「橘子」被通緝傳悲報！　調查局網站掛點

大陸撞球廳「對美客加收104%服務費」全笑翻

哈孝遠遭嚴懲　3年不得擔任球隊職務

當爸4天！張天霖閃辭自創品牌董事長

李珠珢加入韓職LG啦啦隊　富邦：繼續在台灣賽事應援

更多

最夯影音

更多

淡水雨勢大捷運車廂灌進雨水 地板成滑水道！

#暴雨 炸進車廂積水！ #捷運 #紅線 變滑水道 #淡水

F.I.R.換血「2成員全陌生臉孔」！　開唱海報曝…歌迷都傻眼

#公車 沒到站！先站門口 司機狂噴 #南一中 學生10分鐘 #台南

【泰格與雪兒】控制狂男友

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面